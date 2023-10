Una trágica muerte asola ‘Amar es para siempre’ en la semana del 23 al 27 de octubre

‘Amar es para siempre‘ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 antes de despedirse definitivamente de la audiencia tras once años en antena. Pese a haber perdido el liderazgo con ‘La Promesa’, la ficción ahora compite contra ‘La Moderna’ y ha recuperado el dominio de su franja.

Nos espera una semana de fuertes emociones en ‘Amar es para siempre’. Victoria está punto de recibir la peor noticia de su vida, tras leer en el periódico una trágica muerte. Ahora que la diseñadora ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su vida sin Diana y volviéndose a apoyar en su familia, va a recibir una terrible noticia a través de la prensa: la muerte de la modelo.

También a Silvia le espera una semana muy complicada en la Plaza de los Frutos. La mujer, que estaba muy ilusionada con sus planes de boda, va a dar un cambio radical a su vida al descubrir toda la verdad. ¿Se apoyará en Quintero?

Quien tampoco está dispuesto a seguir las flechas de Cupido es Román. El joven no piensa volver ni con Alicia ni con Lola. ¿Ha cerrado definitivamente la puerta al amor en ‘Amar es para siempre’?

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 23 al 27 de octubre que se emite en Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 2736 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 23 de octubre

Escena del capítulo 2736 de ‘Amar es para siempre’.

Román, destrozado, busca consuelo en Chimo, a quien le confiesa que su relación con Lola fue un completo error. Sin embargo, Chimo también atraviesa una crisis personal y decide abrir su corazón a Román, confesándole su infidelidad y posterior ruptura con Claudia, aunque oculta que fue Alicia la mujer con la que se dejó llevar. Por otro lado, Claudia se cruza con Lola en la plaza y trata de indagar sobre su repentino despido, pero no logra obtener respuestas. En cambio, comparte con su amiga los pormenores de su ruptura con Chimo.

Mientras tanto, Marcelino, después de lo sucedido con Lola, reúne el coraje necesario para pedir a Pilar que cancele su contrato, sin embargo, tendrá que seguir adelante con la grabación del piloto o de lo contrario tendrá que pagar una cuantiosa penalización.

Las advertencias de Quintero parecen haber sido en vano, ya que Silvia se niega a creer que Daniel esté involucrado en el contrabando de esmeraldas y que la haya utilizado como correo. No obstante, también se sorprende de que Justo haya cambiado tanto y sea capaz de formular una acusación semejante por celos. Frente a esta situación, Daniel intenta ganarse la confianza de Quintero, asegurando que está siendo víctima de extorsión. ¿Dice la verdad o será una trampa?

Al mismo tiempo, Isidro comparte con Sofía sus investigaciones sobre Iván. Descubren que el exbailarín organizaba fiestas exclusivas con invitados muy importantes. Además, sospechan que Ester estaba enamorada de Iván y que asistió a una de esas fiestas para captar su atención. Poco a poco, Sofía, Isidro y Rafa se acercan a la verdad detrás de la muerte de Ester. Posteriormente, cuando Sofía planea contactar a una exnovia de Iván para obtener información y comparte sus intenciones en un momento íntimo con Isidro, la inesperada llegada de Valeria al King’s interrumpe la conversación.

Y mientras la amistad entre Sebas y Carlos atraviesa un momento difícil y puede haberse roto para siempre, Benigna prefiere no revelar a Manolita el beso que compartió con Peñalara.

En cuanto a Alicia, la abogada parece otra después de haber pasado la noche con Chimo. La exnovia de Román, con energías renovadas, se encuentra con Victoria, a la que sigue tentando con la idea de montar un negocio por su cuenta y fundar su propia marca. Al mismo tiempo, Elena no pierde la oportunidad de intentar un nuevo acercamiento con Crespo ahora que ha eliminado a Lola del camino de Román, tal y como él pidió.

Finalmente, Lola intenta superar lo ocurrido cuando Román se presenta en casa de los Gómez para hablar con ella, necesita una explicación a tantas mentiras. Lola confiesa los detalles de su historia de amor con Mario, su decisión de seguir adelante con su embarazo y las presiones que recibió por parte de las religiosas hasta que descubrió que su hija estaba con los Quevedo. Lola asegura que regresó a Madrid con la única intención de conocer a su hija, pero no contaba con enamorarse. Román no quiere saber nada de ella y se muestra implacable.

Capítulo 2737 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 24 de octubre

Ha pasado mucho tiempo e Isidro y Valeria intentan ponerse al día. Aunque no se sienten del todo cómodos en su reencuentro después de lo que hubo entre ellos, Valeria manifiesta su intención de mudarse a Madrid ¿y recuperar a Isidro? Lo cierto es que el policía, después de volver a ver a Valeria, comienza a confundir sus sentimientos. En paralelo, cuando Manolita regresa a casa se encuentra a Lola destrozada tras su duro encuentro con Román, mientras este comparte con su madre sus dudas. En el fondo, cree que hay algo de verdad en las palabras de Lola.

Daniel, por su parte, anima a Silvia a malvender el hotel, alegando que necesita reformas y poniendo por delante sus ganas de comenzar una nueva vida junto a ella en Almería. Silvia comienza a sospechar, a investigar y a dudar de casarse con Daniel.

Y mientras Marcelino y Pelayo sufren las consecuencias de convertir el bar en un plató, Benigna y Mauricio Peñalara se enfrentan a una incómoda conversación después de un beso que ninguno de los dos puede olvidar y que están deseando repetir por mucho que se empeñen en negarlo.

En el taller, Federico vuelve a humillar a Chimo relegándole a las tareas de chico de los recados. A su vez, por razones familiares, Victoria rechaza asociarse con Alicia.

Más tarde, Sofía recibe en el King´s a la exnovia de Iván, quien arroja luz sobre las fiestas que éste organizaba. Finalmente, animada por su padre ahora que Lola ha salido de sus vidas, Alicia intenta recuperar a Román, pero él no está por la labor.

Capítulo 2738 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 25 de octubre

Román se disculpa con Alicia tras su encuentro de la pasada noche en el King´s. La abogada se muestra desafiante, altiva, e intenta dar celos a Román sin ningún éxito, hasta que confiesa que se está acostando con Chimo. El contable de Confecciones Quevedo se queda boquiabierto ante la traición de su amigo y de la mujer que iba a convertirse en su esposa.

Román no tarda en enfrentarse a Chimo, al que consideraba un hermano. La discusión sube de nivel hasta que llegan a las manos y Román agrede a Chimo. Después del altercado, el contable toma la decisión de despedir a su amigo y comparte sus intenciones con Claudia, quien confirma que la mujer con la que Chimo se ha acostado es Alicia.

Mientras, Silvia se apoya en Manolita, con la que se desahoga al respecto de sus sospechas sobre Daniel y la advertencia que ya le hizo Justo. Silvia está confirmando que su prometido no es el empresario modélico y honrado que ha querido hacer creer. Es más, su situación económica es crítica y está hasta arriba de deudas, motivo por el cual insiste en malvender el hotel. Manolita aconseja a su amiga que no dilate más la conversación que debe tener con Daniel, solo así podrá tomar una decisión sobre su vida y su futuro.

Más tarde, Silvia se disculpa con Quintero, quien le cuenta de las supuestas amenazas de Rómulo Vargas a su prometido, cuando reciben una noticia que lo corrobora: Daniel ha recibido una paliza y está en el hospital.

En El Asturiano, arrancan los ensayos para la grabación del programa de televisión, lo que ocasiona problemas a los parroquianos.Y mientras Benigna descubre que Peñalara ha incumplido su pacto de jugar limpio, Carlos, asustado, está decidido a conseguir documentación falsa para huir lo antes posible.

En paralelo, Isidro comparte con Sofía la intención de Valeria de mudarse a Madrid para comenzar una nueva vida, algo que a la gerente del King´s no le hace ninguna gracia. A su vez, Sofía e Isidro, inmersos en la investigación sobre Iván y la muerte de Ester, idean un casting para contactar con las chicas de la agenda de Iván. No obstante, Isidro dedica cada vez más tiempo a Valeria, lo que desata los celos de Sofía.

Después, cuando Isidro vuelve a verse con Valeria, ésta decide dar un paso al frente para recuperar el amor del escolta. Valeria asegura que nunca ha dejado de pensar en él, y ahora que su marido ha muerto, son libres para vivir su amor, es el momento de dar rienda suelta a sus sentimientos y ser felices. ¿Pensará Isidro lo mismo? Un beso sella su nuevo comienzo. Por último, mientras Lola se plantea poner tierra de por medio y alejarse de Madrid, Román deja claro a su madre que no piensa volver con Alicia, pero tampoco con Lola.

Capítulo 2739 – Jueves 26 de octubre

Durante el desayuno en casa de los Quevedo, se recibe la llamada de Malena anunciando su regreso para el día siguiente. Elena advierte a la familia que Malena no debe saber nada de lo que sucedió, por lo que establecen un pacto de silencio por el equilibrio de Malena. Pero ¿y Lola? ¿Se atreverá a acercarse a Malena? Los Quevedo se muestran preocupados.

Daniel recibe el alta y vuelve al hotel con Silvia. La abogada pone a su prometido contra la espada y la pared, pero él sigue declarándose inocente, hasta que la abogada confirma que Daniel la utilizó vilmente. Ante la situación, Silvia decide actuar en consecuencia rompiendo definitivamente su relación con él. Además, está dispuesta a interponer una denuncia y hacer justicia.

Isidro y Valeria han pasado la noche juntos y están en una nube. El policía, por estar con su antiguo amor, llega tarde al casting que ha organizado Sofía en el King´s. No obstante, la exbailarina consigue dar con Trini, una bailarina que trabajó en su día para Iván. El cerco se va estrechando cada vez más.

En El Asturiano, la grabación del programa de cocina es un completo desastre. Marcelino, muy nervioso, falla más que una escopeta de feria, hasta que Lola llega a apoyarle. A propósito de Lola, la costurera se convierte en el paño de lágrimas de Claudia, que sigue sufriendo los desplantes y el rechazo de Chimo. Y mientras Benigna chantajea a Peñalara con difundir que no visita a su padre moribundo, lo que desata de nuevo la guerra entre ellos, Carlos, todavía dolido, se niega a perdonar a Sebas.

Y una vez más, Elena vuelve a acercarse a Crespo con la clara intención de retomar su romance donde lo dejaron. El empresario se resiste, hasta que acaba cayendo en las redes de Elena, esperanzado ante las promesas de divorcio de ésta. Por último, Alicia queda con Chimo en el King´s para tomar una copa y proponerle algo: abandonar a los Quevedo y gestionar Los Berrocales.

Capítulo 2740 – Viernes 27 de octubre

Los Quevedo despiertan preocupados, especialmente Federico, que vuelve a buscar la complicidad de Victoria ahora que va a tener que verse las caras con Dolores para firmar el finiquito. Lola también se muestra preocupada, consciente de que será difícil volver a pisar Confecciones Quevedo, aunque espera poder encontrarse con Elena y aclarar la situación.

En cuanto a Silvia, la abogada ha denunciado a Daniel y tiene lugar entre ellos una última y dura conversación que pone punto final a su relación. La policía llega para detener a Daniel, quien pide un último favor a Quintero antes de ser trasladado a prisión, que cuide de Silvia como él no supo hacerlo.

Gala, por su parte, se convierte en el paño de lágrimas de Sebas, muy afectado por haber perdido su amistad con Carlos. Sin embargo, todo cambia cuando Gala decide confesar la verdad a Sebas, buscando su apoyo y complicidad, como así sucede. Gracias a la joven, Sebas, que promete guardar el secreto logra reconciliarse con Carlos.

Y con respecto al programa de cocina de Marcelino, tras finalizar las grabaciones, Pilar Romero vuelve con una inesperada propuesta. El piloto ha gustado mucho y todos han quedado fascinados con Marcelino, no así con la localización de grabación del espacio, por lo que los próximos programas deberían ser grabados en los estudios de televisión de Barcelona y supondría que Marcelino tuviera que permanecer en Barcelona varios días a la semana para las grabaciones.

Quien no tendrá tiempo para pensarse nada será Benigna, que recibe la feliz y esperada llamada de Quico: ya es abuela. Beni lo prepara todo para viajar a Tejas, dispuesta a conocer a su nieto. Y Sofía, tras descubrir que Isidro ha dormido con Valeria, llega a un punto muerto en la investigación. Trini no puede darles ninguna pista para localizar a las chicas que aparecen en la agenda de Iván.

Mientras, gracias al apoyo e intervención de Alicia, que convence a su padre de la valía de Chimo, el aspirante a comercial y eterno chico de los recados de Confecciones Quevedo deja la empresa y se convierte en el nuevo gestor de Los Berrocales, una noticia que cae como un jarro de agua fría sobre los Quevedo, aunque un momento aún más tenso se aproxima.

Lola llega al taller y se topa con Federico, Victoria y Elena. Esta última, incapaz de soportar la presencia de Dolores y muy nerviosa por la inminente llegada de Malena a Madrid, se enfrenta duramente a ella y la expulsa de la empresa con Claudia y Chimo de testigos. “Eres la peor persona que he conocido en mi vida”, responde Chimo a Elena dejando a todos sorprendidos. ¿Por qué arremete contra ella?

Victoria se encarga de tranquilizar y consolar a su madre, que ha sufrido un ataque de nervios. Pero la situación aún puede complicarse más y volverse más dramática. Victoria descubre en el cajón del despacho un periódico que recoge la noticia de la muerte de Diana en Londres, al parecer, debido a una sobredosis, algo que no encaja lo más mínimo con la personalidad de la modelo y deja en shock a Victoria.

Finalmente, Malena, ajena a todo lo sucedido entre su familia y Lola, aparece por sorpresa en la plaza dispuesta a compartir con Manolita los pormenores de su aventura en el campamento, y también con Lola, que llega poco después. Malena no tarda en darse cuenta de que están haciendo todo lo posible para que se vaya a su casa, lo que despierta sus sospechas. Lola acaba confesando a Malena que no podrán verse nunca más. Su familia ha dejado de confiar en ella, ya no trabaja para los Quevedo. Lola se despide de su hija con un largo abrazo hasta que llega Román, quien rompe el momento y, furioso, se lleva a Malena.