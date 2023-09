Sonsoles Ónega tiene que matizar estas palabras sobre Ana Rosa en directo en Antena 3

Ana Rosa Quintana se colaba este miércoles 27 de septiembre en ‘Y ahora Sonsoles’. Era la propia presentadora del programa de Antena 3 quien, sin ningún reparo, mencionaba el nombre de su actual competidora directa. Y es que ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’ se emiten en la misma franja de la tarde.

Lo cierto es que durante mucho tiempo Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega trabajaron juntas en Telecinco. De hecho, la productora de la comunicadora de Telecinco era la que hacía ‘Ya es mediodía’, el formato con el que Ónega debutó como presentadora y al que estuvo ligada hasta su salto a Antena 3.

No obstante, desde el momento en el que Sonsoles Ónega decide cambiar de cadena, la amistad entre ambas se debilita como demuestran las declaraciones de Ana Rosa Quintana tras su marcha. Ahora, compiten por las tardes, cada una con su programa de actualidad y entretenimiento, aunque de momento Sonsoles le gana la batalla a Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, la competición parece sana. De hecho, la presentadora de Antena 3 no tenía pudor este miércoles en mencionar a su contrincante. Hablando de Albert Rivera, la colaboradora Beatriz Cortázar nombraba a la presentadora de ‘TardeAR’ como fuente de una de las primeras informaciones sobre la relación del expolítico con la cantante Malú.

Tras la mención, Sonsoles Ónega cortaba a su compañera, aunque se veía obligada a aclarar que no era por mencionar a su competidora: «Me voy, que luego me riñen. Me riñen porque alargo los temas, a ver si alguien va a decir: ‘le riñen porque ha dicho la palabra Ana Rosa’. Pues no, por eso no me riñen».