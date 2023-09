Risto Mejide pone el grito en el cielo por la Selección femenina y es inapelable: «Habéis oído bien»

Risto Mejide ha vuelto a mostrarse muy contundente en el arranque de ‘Todo es mentira‘ este martes 19 de septiembre por cómo se está tratando a las jugadoras de la Selección femenina. Todas ellas rechazaban mediante un comunicado ser convocadas para futuros partidos. Sin embargo, la seleccionadora Montse Tomé ha hecho caso omiso, por lo que muchas han tenido que acudir a la concentración en contra de su voluntad.

‘Todo es mentira’ abordaba el asunto este martes con varios reporteros repartidos en los principales puntos de interés. No obstante, antes de que cualquiera hablara, el presentador ponía en contexto a la audiencia: «Ahora mismo tenemos a 23 jugadoras internacionales, la mayoría de ellas campeonas del Mundo por primera vez, en un hito histórico para el deporte español, desperdigadas por todo el país, camino de una concentración de la Selección a la que tienen que ir contra su voluntad. Lo habéis oído bien, contra su voluntad. Estáis viendo las caras de algunas de ellas».

El malestar de Risto Mejide era más que notable en su rostro y en el tono con el que explicaba lo que estaba sucediendo: «Por otro lado, tenemos a una seleccionadora que las ha citado a todas menos a una, en teoría, para protegerla. De qué o de quién ya lo veremos. Las ha citado sin preguntarles, por cierto, con varias mentiras por el camino. También tenemos a una Federación que las obliga a ir».

Pero Risto Mejide no se quedaba ahí: «Tenemos a un ministro que hace aspavientos en televisión, pero no sabemos muy bien qué manda o qué decide. Y a un presidente del Consejo Superior de Deportes sobreactuando mucho, pero que al final todo lo que va a hacer esta tarde es ir a Valencia a hacerles coaching«.

Eso sí, no se dejaba en su discurso a los medios de comunicación que día a día informan de la última hora de la situación: «Luego estamos nosotros, claro, los medios de comunicación de toda España, siguiendo como locos los vaivenes de unas jugadoras que nunca deberían de haberse visto en esta situación. Este es el resumen del desaguisado que tenemos montado».

Como viene siendo habitual en ‘Todo es mentira’, el asunto se llevaba a debate en el plató. Tras escuchar el análisis de sus colaboradores, el presentador volvía a coger la palabra: «Aquí hay también unos responsables políticos. Digo responsables, que no culpables. Lo son no por acción, sino por inacción. Están sobreactuando, pero no han hecho nada y lo peor es que a lo mejor tienen que sancionarlas, ¡encima sancionarlas a ellas! ¡Como puede decir el presidente del CSD que no sabe nada de este asunto, si solo tiene que poner la televisión! ¡Dice que no se ha enterado de lo que ha pasado con estas jugadoras!».