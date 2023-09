Ramoncín se arranca a verbalizar este implacable recado a Miguel Bosé: «No ha asumido…»

Miguel Bosé ha vuelto a ser noticia y no solo por su plantón a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. El artista ha vuelto a protagonizar un encontronazo con la prensa e incluso ha señalado la «maldad» de una periodista, en esta ocasión en la presentación de su nueva docuserie en el FesTVal de Vitoria.

Todo ocurría después de que una periodista preguntara a Miguel Bosé si se iba a acelerar su traslado a España tras el asalto que ha sufrido en su casa de México. «Léete mi Instagram. Tu profesión es la información y hay que estar informada», le respondía este de muy malas formas: «Jamás he dicho nada sobre que me vaya a ir de México, es un país hospitalario, mi segunda patria. Allí me adoran, me quieren mucho y esto que ha pasado [el asalto] es una cosa muy desgraciada».

Por su lado, la reportera se defendía asegurando que sí que se había leído su Instagram, a lo que él seguía: «Si lo hubieses leído no habrías hecho esa pregunta con esa maldad». Evidentemente, la profesional dejaba claro que su pregunta no tenía ninguna mala intención. Pero Miguel Bosé tenía una sensación completamente distinta: «¡Uy que no! Cuando he entrado aquí he dicho: maldad».

«Miguel tiene que volver a lo que era, que es un gran artista, un tío simpático»

Ante tal bochornoso trato, en ‘Más vale Tarde‘ le preguntaban a Ramoncín, conocido de Miguel Bosé e íntimo amigo de una de sus personas de confianza, qué le ocurre al cantante. Este no lo tenía del todo claro: «Yo no sé lo que le pasa a Miguel, sinceramente. Es verdad que tiene un problema grave en las cuerdas vocales. Eso es muy jodido porque él, estoy seguro, lo sé, quisiera haber hecho y anunciado una gira de despedida en América y en España y fijaos si te deja la voz así un catarro… es terrible».

Pero temas de salud aparte, Ramoncín ha analizado la nueva actitud de Miguel Bosé: «Él no ha asumido los últimos años de su vida que es una persona tan famosa, que nació famoso, que ha sido famoso toda su vida. Él podía controlar lo que se iba a contar y decir de él toda su vida, y en los últimos años no ha sido así porque no ha querido reconocer una relación de hace muchos años y una serie de cosas que él se ha encontrado». Tras esto, le ha leído la cartilla: «Miguel tiene que volver a lo que era, que es un gran artista, un tío simpático, inteligente… Tiene que calmarse un poco. Es lo que yo le diría».