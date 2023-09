Pipi Estrada prende fuego a las redes por decir esto de María Teresa Campos: «Impresentable»

Este domingo 3 de septiembre el programa ‘Fiesta‘ dedicaba la mayor parte de la tarde a hablar del delicado estado de salud de María Teresa Campos, ingresada este mismo domingo en un hospital madrileño por una insuficiencia respiratoria grave. Sin embargo, fue un comentario muy desafortunado de Pipi Estrada el que prendió la polémica en redes sociales.

Cabe recordar que el periodista deportivo fue pareja durante años de Terelu Campos y, por lo tanto, yerno de la veterana comunicadora. Pipi Estrada, como colaborador del programa de Telecinco, ha asegurado que «María Teresa Campos a veces era insegura». Un comentario muy criticado por los usuarios de Twitter debido al delicado momento que atraviesa la presentadora.

Pipi Estrada causa indignación en Twitter tras un «deleznable» comentario sobre María Teresa Campos en ‘Fiesta’

Pero lo que más han lamentado ha sido que Pipi Estrada hablara de la periodista malagueña en pasado. Como si hubiese fallecido, cuando por el momento permanece ingresada. «Deleznable», «indecente» y «pesado» son solo algunos de los adjetivos que le han dedicado los tuiteros al colaborador televisivo.

Vergonzoso q Pipí Estrada esté allí después de todo lo raja de la familia. En serio!! Esto es necesario? — Alcy (@Alcy99203217) September 3, 2023

Que narices hace Pipi Estrada hablando de Maria Teresa Campos?? Es un impresentable!!! — Marie Morillère (@MorillereMarie) September 3, 2023

Lo más deleznable es tener a Pipi Estrada opinando sobre este tema. Si él no tiene la decencia de no opinar, el programa debería haberle dado el día libre. Son basura, tanto Pipi como el programa — MPM (@MarPelMa) September 3, 2023

Les deberia de dar verguenza llevar a Pipi Estrada en un momento tan delicado como este.

Un señor que ha causado tanto daño a la familia Campos y hablando de ella de esa manera. pic.twitter.com/L2D3AzQGVq — 𝑫𝒊𝒎𝒆𝑻𝒖 (@Nsdimeetu) September 3, 2023

Cómo sobra Pipi Estrada #FiestaT5 — Tale (@talentista) September 3, 2023

Lo peor ha sido que Pipí Estrada haya emitido comentarios innecesarios. BAJEZA — ximena pr (@nena9900) September 3, 2023

Pipi Estrada abandona ‘Fiesta’ tras otro polémico comentario

Pero este no fue el único momento polémico de la tarde. Y es que, apenas unos minutos después, el ex de Terelu Campos recordó que en un plató de televisión, tuvo un debate sobre fútbol con la que fuera su suegra. Al salir, María Teresa, según el periodista, le dijo: «Me has vapuleado, hijo». Un comentario que tampoco agradó nada a sus compañeros de programa, quienes consideraron que «no es momento de polemizar». Instantes después, Pipi desaparecía del plató y era sustituido por otro compañero.

Este ingreso hospitalario de la matriarca de las Campos llega justo después de que Telecinco haya descartado, según Yotele, seguir adelante con el especial sobre la presentadora que tenía previsto emitirse en otoño.