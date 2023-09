Paolo Vasile reivindica la figura de María Teresa Campos y recuerda cuándo le llamó «gilipollas»

La muerte de María Teresa Campos a los 82 años de edad ha dejado conmocionado a todo el mundo de la televisión, la radio, la política y la cultura de nuestro país. Son muchos los rostros que lloran su pérdida. Pero si hay alguien muy importante en la vida profesional de la presentadora es Paolo Vasile.

El que fuera consejero delegado de Mediaset hasta el pasado año siempre tuvo una bonita relación con María Teresa Campos. Una relación que también vivió sus altibajos como cuando la malagueña fichó por Antena 3. Fue allí al poco de estrenar ‘Cada día’ cuando se atrevió a llamar «gilipollas» al directivo italiano en pleno directo.

Un momento que ahora Paolo Vasile ha querido recordar antes de tener unas palabras para Terelu Campos y Carmen Borrego en unas declaraciones para ABC. «Ella tenía un carácter fuerte, como yo. Por eso la entendía muy bien. Era impulsiva y reflexiva. Pero el pronto le duraba poco porque no era una mujer rencorosa», rememora el italiano.

Sobre el momento en el que María Teresa Campos le insultó desde Antena 3, Paolo Vasile se muestra comprensivo e incluso le da la razón. «Me llamó gilipollas en directo. Lo entiendo. Siempre pensé que desde su punto de vista tenía razón. Luego, con el tiempo, todo se calmó y ella volvió a la cadena», remarca.

Pese a todo, Paolo Vasile quiere que se recuerde a María Teresa Campos como lo que es, una grande de la comunicación. «Fue una pieza fundamental de la televisión de estos últimos cincuenta años, que es como decir que marcó nuestras vidas. Era una mujer fuerte, valiente, estupenda. Y no lo digo porque haya muerto, sino porque su carrera lo demuestra: tenía una gran capacidad de trabajo. Su pérdida me deja triste, la llevo en el corazón«, asegura.

Asimismo, Paolo Vasile no duda en destacar lo mejor que tenía la Campos. «Su don para dialogar con la gente humilde y con los poderosos al mismo nivel No tenía miedo al poder», destaca el italiano. Además después de que muchos hayan recordado hoy cómo odiaba que le dijeran que hacía programas para marujas, Vasile da la cara por ella: «Ella no era una ‘maruja’, era una abuela, como yo, con lo que eso supone de bonhomía, de actitud frente al mundo».

Por último, Paolo Vasile le dedica un mensaje de ánimo a sus hijas Terelu y Carmen Borrego en estos duros momentos. «Las quiero mucho y las acompaño en este momento de dolor. Ya sé que es ley de vida, pero no deja de ser muy duro. María Teresa deja una huella imborrable», concluye.