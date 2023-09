Mariló Montero dice alto y claro lo que piensa del caso de Luis Rubiales en su vuelta a TVE

Luis Rubiales vuelve a acaparar titulares este jueves después de que el Ayuntamiento de Motril haya decidido que de momento mantendrá la distinción de hijo predilecto. Por contra, Málaga lo ha declarado persona non grata. Un asunto sobre el que Jordi González preguntaba este jueves a sus colaboradoras en ‘La Plaza’ con Mariló Montero siendo muy clara.

«Y todo esto lo que explota a raíz de un beso no consentido, de un beso inoportuno, de un beso que no viene a cuento y un beso que nos produce vergüenza ajena», recalcaba Jordi González antes de dar paso a sus compañeras. «Motril está en una situación complicada porque él es de allí, tiene mucha población a su favor y tiene a otra parte de la ciudadanía que está en contra», aseveraba Ana Bernal-Treviño.

Por su parte, Norma Duval no se cortaba al decir que a ella lo que le dejó tocada fue «el cachete en el trasero». Mientras Joana Bonet se preguntaba por qué no habían cesado antes al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol con los casos de corrupción que tenía detrás. Pero era Mariló Montero la que no se cortaba nada con su reacción.

Mariló Montero, rotunda contra Luis Rubiales

«Hay que poner en valor la fuerza del feminismo que es lo que ha hecho derribar todo. Rubiales tiene por lo menos 15 casos de corrupción y entre ellos no quiso hacer una selección femenina. Entonces hay que retrotraer un poco a la memoria del comportamiento del personaje«, sostenía de primeras la colaboradora.

«Pero socialmente el feminismo ha derrumbado una figura que es verdad que está siendo como la lección social para ver cómo comportarnos. Cuando he visto lo de Motril de si le quitan la medalla o no y él hablaba de la honestidad y del orgullo y la familia. Ellos tienen dudas de quitarle esa distinción, ellos tienen dudas de cuál es el motivo para quitársela, ellos lo tienen que entender», proseguía diciendo Mariló Montero.

«Cuando socialmente sepamos claramente lo que está bien y lo que está mal hecho con respecto a los comportamientos frente a las mujeres entonces le hace persona non grata, si grata o medalla o sin ella. Hay mucho que aprender», sentenciaba la colaboradora.