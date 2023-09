Norma Duval da que hablar por cómo se moja ante la polémica de José Coronado en TVE

‘La Plaza’ se ha trasladado este jueves al plató de ‘La Moderna’, la nueva serie diaria de TVE, en su segundo programa. Jordi González se colaba así en los decorados de la ficción de La 1 junto a Mariló Montero, Norma Duval, Ana Bernal-Treviño y Joana Bonet, que han ejercido de colaboradoras.

Como ya hiciera este miércoles, antes de ‘La Moderna’, La 1 emitía un previo de ‘La Plaza’ para emplazar a los espectadores a ver el programa desde las 18:30 horas. Y en ese previo, Jordi González les preguntaba a sus colaboradoras por la polémica que se ha generado por las últimas declaraciones de José Coronado quejándose de no poderle lanzar un piropo a una mujer sin que se sienta ofendida.

Así, Jordi González le preguntaba a Norma Duval si le parecía mal que un hombre la piropee. «A mi no, a mí me gusta. Creo que es muy español y hay costumbres que no debemos perder. A mí me encanta piropear a la policía nacional», sostenía la vedette. «¿A la policía nacional?», se preguntaba Jordi. «Sí, me encanta el cuerpo de la policía nacional», respondía Norma.

«Entonces si a él le han acribillado a mí me van a tirar piedras gordas. Creo que el piropo es una cosa simpática, divertida y si no tiene grosería y está hecho con un poco de gracia es bonito», seguía diciendo Norma Duval. Pero Jordi González, enfrascado en lo que había dicho de la policía, quería que se explicara. «Pues que a mí me pone, ver ese grupo de la policía nacional que son chicos guapísimos, con esos cuerpos increíbles y esos uniformes que van puestísimos. Yo a veces les digo, eso es cuerpo el de la policía nacional. Dicho desde una mujer madura y abuela se morirán de la risa», aclaraba ella.

Norma Duval defiende el uso de los piropos

Después Jordi González le planteaba a Ana Bernal-Triviño si a ella le parecería mal que un hombre le cediera el paso al ir a entrar al mismo lugar. «Creo que llegamos a confundir a veces lo que es la educación con una guerra de sexos que no tiene mucho sentido. Realmente el tema del piropo depende del qué, del quién, el cómo y el cuándo», defendía la periodista.

Después, en el horario habitual de ‘La Plaza’, Norma Duval volvía a defender el uso de los piropos. «Lo que no se debe perder nunca es el respeto y la educación», insistía la vedette.