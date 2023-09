La sorpresiva nueva pareja de Sonsoles Ónega al descubierto tras una prueba inequívoca

El amor vuelve a estar muy presente en la vida de Sonsoles Ónega. La presentadora podría volver a estar ilusionada según publica la revista Diez Minutos. Su nuevo amor se trata de un financiero de 52 años llamado Juan y con el que ya ha disfrutado de una escapada.

«Está ilusionadísima, como una adolescente», asegura el entorno de la presentadora al citado medio. La pareja se habría conocido por un grupo de amigos en común y, tan solo unos meses después, decidieron apostar por su relación. De hecho, Sonsoles Ónega ya se escapaba el fin de semana pasada a las Rías Baixas junto a él. Aunque su relación comienza a finales del pasado año, no es hasta ahora cuando sale a la luz e incluso Sonsoles Ónega se pronuncia.

Ya está en tu kiosco nuestro nuevo número con #EXCLUSIVA Sonsoles Ónega, enamorada de nuevo. Descubre quién es el hombre que ocupa su corazón. Además, Aitana en guerra con su ex, Miguel Bernardeau; las palabras de Tamara Falcó y el juicio de Arantxa. https://t.co/PxVla6mpg3 pic.twitter.com/AnZ21Lrzrl — Diez Minutos (@diezminutos_es) September 20, 2023

Sonsoles ha reaparecido para acudir a un evento como madrina de la XIV Carrera Popular, lugar donde frente a los micrófonos de Europa Press ha respondido a las preguntas de cómo está su corazón. «Mi corazón no duele, pero cuando duele, duele mucho, y cuando no duele, está alegre. Estoy contenta, bien, todo bien», ha dejado claro.

Sobre si está empezando una nueva relación sentimental, Sonsoles Ónega ha preferido no comentar nada al respecto, quitándole importancia: «Ya sabéis que de estas cosas me cuesta muchísimo hablar porque yo siempre lo digo, que dentro de un plató lo que queráis, pero yo creo que no tiene mucho interesillo, ¿no?».

Responde a su victoria frente a Ana Rosa Quintana

Sea como sea, lo cierto es que ya existen imágenes de ellos dos juntos, lo que demostraría que no le está yendo del todo mal. Tampoco en lo profesional, dado que ya ha conseguido destronar a Ana Rosa Quintana, que no consigue ser la reina de las tardes. ‘TardeAR’ firmaba en el día de ayer un 10,4% y 813.000 espectadores, mientras que ‘Y ahora Sonsoles’ un 12% y 886.000.

Sobre cómo está afrontando esta nueva etapa en la que compite contra Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega ha reconocido que está siguiendo el formato de Telecinco: «Acaba de empezar esta carrera que es de fondo con una compañera estupenda como es Ana Rosa. Yo estoy mirando mucho el programa, solo en la franja que puedo, de cinco a seis porque luego me bajo a lo mío. Esperando que empiece Jordi en TVE también la semana que viene. Todo muy taquicárdico».

«Empezamos con una temporada muy exigente con cinco magazines a la vez en todas las cadenas nacionales. Creo que nadie va a tener un liderazgo claro, sino que se irá repartiendo en las tardes, pero eso también es bonito», ha proseguido reflexionando Sonsoles Ónega, que ha vuelto a poner en valor a sus colaboradores: «Tengo el mejor equipo soñado que podríamos tener. Hemos empezado la temporada fuertes en cuando a contenido con temas que la audiencia ha respaldado y ese es el mejor orgullo».