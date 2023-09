La inesperada reacción (y gesto) de Félix Gómez cuando le preguntan por Rodolfo Sancho

El actor Félix Gómez visitaba este lunes ‘Así es la vida’ para promocionar el nuevo capítulo de la temporada 13 de ‘La que se avecina’ que Telecinco estrenará esta noche en abierto tras ‘Cuentos chinos’. Pero aprovechando su visita, Sandra Barneda no ha dudado en preguntarle por su compañero Rodolfo Sancho.

Los actores trabajaron juntos en ‘Al salir de clase’ y desde entonces aunque no son amigos íntimos mantienen una buena relación. Hace unos días, el actor ya evitaba responder sobre el truculento suceso en el que se ha visto envuelto Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo en Tailandia.

Sandra Barneda demostraba en todo momento que era gran amiga de Félix Gómez y que estaba encantada de que el intérprete se incorpore al equipo de ‘La que se avecina’ en esta 13ª temporada. Pero tras hablar de la comedia de Telecinco, la presentadora no dudaba en aprovechar y preguntarle a su amigo por el tema de Rodolfo Sancho.

Félix Gómez, tras preguntarle por Rodolfo Sancho: «No soy nadie»

Así, la presentadora se ponía seria y cambiaba de registro tras estar de risas con su amigo. «Félix este programa se llama ‘Así es la vida‘ y yo te tengo que preguntar por Rodolfo Sancho. Sé que a ti no te gusta tener que dar pero yo te tengo que preguntar», le decía la presentadora mientras Félix Gómez reaccionaba con un «uff».

«Sé que tenéis una amistad y lo que está viviendo él creo que no lo podemos entender nadie. Acaba de llegar de Tailandia, no sé si habéis podido hablar», proseguía diciéndole Sandra. «La verdad es que no tenemos ese grado de amistad, no me he visto en el momento de escribirle. Siempre hemos coincidido en series pero no somos amigos, no es alguien a quién yo llame cada día», respondía de primeras Félix Gómez.

«Y lo has dicho, no me gusta opinar de esto porque creo que no soy nadie. Evidentemente no me gustaría estar en su piel como padre que se entera de esta noticia y en la piel de esos padres que han perdido a un hijo«, sentenciaba Félix Gómez.