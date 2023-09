Josie revela el alto precio de su paso por ‘Tu cara me suena’: «Casi me cuesta la vida»

Este viernes 29 de septiembre, Josie ha visitado ‘Zapeando’ para dar una sorpresa a su amiga Cristina Pedroche, quien ha regresado al programa de LaSexta tras su reciente maternidad. Ésta ha vuelto a confiar en el estilista para su vestido de las Campanadas, que presentará por décima vez en Antena 3.

Además de hablar sobre lo que nos espera el próximo 31 de diciembre, Josie explicó lo que le ha llevado a mantenerse alejado de la televisión durante los últimos meses. Afortunadamente, ahora está mejor después de engordar los 11 kilos que perdió durante su participación en ‘Tu cara me suena’.

«Casi me cuesta la vida», reconoce el estilista. De hecho, confiesa que nada más terminar las grabaciones, colapsó: «Se estaba emitiendo un programa que hicimos con mucho cariño, y tampoco podía decir’‘estoy malo’. Pero es que acabé liquidado”. Para recuperarse, tuvo incluso que acudir a una clínica, donde le detectaron una «insuficiencia suprarrenal». «¡He resucitado!», asegura.

Josie volverá a diseñar el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

Este viernes ha sido el regreso de Cristina Pedroche a ‘Zapeando’ tras su reciente maternidad. Y ha aprovechado la ocasión para hablar de sus futuros proyectos: «Este año es muy especial, porque son diez años dando las Campanadas». Respecto a esto, ha dicho que «este año también soy madre y no sé si llevarme a la niña o no. Ya veré. Me da pena llevármela por el frío, pero también me da pena dejarla en casa».

Josie ha intentado disuadirla de esta idea, ya que con niños allí «se lía muy parda». Sobre el vestido con el que nos sorprenderá en la última noche del año, el diseñador ha reconocido que «ahora es mucho más emocionante todo». «Este es el mejor año. No lo haría si no lo fuera, y lo digo todos los años. Podemos hacer algo muy guay y lo vamos a hacer», ha sentenciado.