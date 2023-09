José Manuel Parada entona esta queja sobre María Teresa Campos: «Lo digo alto y claro»

José Manuel Parada es uno de los numerosos rostros conocidos de este país que se han acercado hasta el tanatorio de La Paz de Madrid donde ya descansan los restos mortales de María Teresa Campos desde el mediodía.

El presentador ha sido abordado por la prensa y le ha dedicado unas emotivas palabras. «Ha sido una maestra para muchos. Yo me considero un chico Campos», ha sentenciado. «Yo creo que el público la quiere, hemos crecido con ella. Me quedo con la generosidad de Teresa cuando estaba empezando y me pusieron a trabajar con ella en la radiotelevisión pública», ha añadido.

José Manuel Parada ha recalcado la forma tan familiar con la que trataba a su equipo. «Nos trataba como de la familia, yo eso no lo olvidaré», ha dicho muy emocionado. Sin embargo, ha alzado la voz cuando ha denunciado ante los micrófonos el desprecio profesional que, a su juicio, ha recibido María Teresa Campos en los últimos años.

José Manuel Parada: «Es una vergüenza que María Teresa Campos se haya ido sin poder hacer su último programa»

«A mí lo que más pena me da, y esto lo quiero decir bien alto y bien claro, es que es una vergüenza para muchos que María Teresa Campos se haya ido sin poder hacer su último programa, que era lo último que pedía», ha exclamado Parada en lo que es un contundente recado a cadenas de televisión como Telecinco.

«Ahora todo el mundo esta con ‘qué buena Teresa, qué maravillosa’, pero ella dijo públicamente ‘sé que soy mayor, pero todavía puedo trabajar y no quiero estar todo el día metida en casa’. Y parece ser que nadie quiso darle ese trabajo. Yo creo que se va con mucha pena», ha lamentado José Manuel Parada muy afectado.