Beatriz Archidona frena en seco a José Manuel Parada por lo que llega a hacer en ‘¡De Viernes!’

Este viernes, ‘¡De Viernes!’ ha emitido la entrevista exclusiva de Alejandro Jiménez, el hijo de María Jiménez y Pepe Sancho hablando de la relación tóxica de sus padres y de los malos tratos del actor a la cantante. Sin embargo, la entrevista se veía empañada en plató por la actitud de José Manuel Parada tratando de equiparar a María Jiménez con Pepe Sancho.

Y es que José Manuel Parada trataba de retorcer el testimonio de Alejandro Jiménez para defender que ni Pepe Sancho era tan malo ni María Jiménez era tan buena como estaban tratando de hacer sus compañeros de ‘¡De Viernes!’. «A ver compañeros el más objetivo esta noche está siendo Alejandro. Está siendo totalmente objetivo porque estamos tratando de poner uno es buenísimo y el otro es malísimo y las cosas no son blancas o negras», soltaba el periodista.

«Hombre Parada hay dos sentencias judiciales que atestiguan que sufrió malos tratos, si eso no te parece suficientemente susceptible», le replicaba José Antonio León. Tras ello, José Manuel Parada se disponía a leer lo que él decía que era un fragmento de la sentencia y que recogía como Alejandro en el juicio dijo que «jamás había visto a su padre maltratar a su madre, que eran los dos iguales».

«El hijo pudo decir lo que quieras pero la sentencia dice que hubo malos tratos», insistían tanto José Antonio León como Patricia Cerezo. «Eso es lo que dice Alejandro pero la sentencia declara probado que doña María Jiménez ha sido objeto de maltrato físico habitual por José Asunción. Y se declaran probados los hechos, lo que pasa que había prescrito», le espetaba Patricia a Parada.

Después, José Antonio León volvía a enfrentarse a su compañero. «Es importante decir Parada que tú te podrás llevar mal con tu pareja pero en el momento en el que empiezas a arrearle de ostias, me vas a permitir que no podemos justificar de ninguna forma el maltrato», insistía el que fuera reportero de ‘Sálvame’. «Tú me has dicho antes que no los conociste, pero yo sí los conocí y hubo momentos en los que hemos ido a una fiesta y hemos tenido que ponernos en medio para que no se dedicasen a darse de ostias los dos», defendía José Manuel Parada.

Justo después, Beatriz Archidona le recordaba a su colaborador el episodio que acababa de relatar Alejandro Jiménez sobre la escopeta con la que María le disparó a Pepe después de rajarle la cara. «Bueno yo he vivido otras historias», insistía Parada ante sus compañeros de ‘¡De Viernes!’.

Todos frenan a José Manuel Parada por tratar de equiparar a Pepe Sancho con María Jiménez

Más tarde, José Antonio León hacía referencia al mal carácter de Pepe Sancho y en ese momento se escuchaba decir a José Manuel Parada por lo bajo decir «y María Jiménez no lo tenía…». «Pero por mucho carácter que tuviera mi hermana», defendía entonces Isabel Jiménez, la hermana de la cantante. «Tu hermana tenía mucho ego. No es un bueno y otro malo», volvía a decir el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’.

«Parada me vas a disculpar pero que sea la última vez que los pones al mismo nivel», le soltaba entonces Adriano Silva harto de ver que trataba de justificar los malos tratos de Pepe Sancho. «No los estoy poniendo al mismo nivel. No pongas en mi boca lo que yo no he dicho», le contestaba José Manuel Parada. Tras ello, el colaborador le recordaba que Pepe Sancho tenía doble cara.

«Ahora resulta que María Jiménez es Santa María Jiménez», soltaba Parada cabreando a todos sus compañeros. «Ella era una santa y él era un demonio», insistía el periodista. «Yo aquí no estoy como defensor de Pepe Sancho», aseveraba después Parada mientras sus compañeros le decían «pues lo parece». «Yo soy el defensor de la verdad», destacaba.

«No, porque antes has leído un papelito que te habrá pasado Reyes Monforte que es tu amiga o Marcos García Montes», replicaba Ángela Portero. «No, retira eso. Yo no he hablado con Reyes», le pedía José Manuel Parada mientras la periodista le volvía a decir lo que ponía en la sentencia. «A mí me gustaría que llegáramos a la verdad y no nos quedáramos solo con una versión», insistía Parada. «Pero si más verdad que la sentencia no hay José Manuel», le decía José Antonio León. «La sentencia es la que es y la sentencia dice que es culpable», añadía Isabel Jiménez.

Pero José Manuel Parada seguía erre que erre en decir que eso no lo decía la sentencia. Finalmente, era Beatriz Archidona la que se veía obligada a frenar en seco a su colaborador. «Parada dice que hay hechos probados de malos tratos, lo que pasa es que pasaron cinco años y había prescrito», terminaba diciéndole la presentadora.