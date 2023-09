Gran indignación con Ana Rosa por lo que ha hecho al final de ‘TardeAR’ con Pedro Sánchez

Después de que se cancelara ‘Sálvame’, Alessandro Salem, el consejero delegado de Mediaset que tomó el relevo de Paolo Vasile advertía que ‘TardeAR’, el programa de Ana Rosa Quintana tampoco podría abordar política y que tendría que acatar el código ético que impide a los programas de entretenimiento abordar temas de política.

No obstante, Ana Rosa Quintana si que dejaba caer cuando le preguntaban por si hablaría de política en ‘TardeAR’ que si que lo harían. No obstante, si que dejaba claro que no tendría una tertulia política como si que tenía por las mañanas al tratarse de otro horario y otro público. Sin embargo, en su segundo día, ‘TardeAR’ ya introducía política entre sus temas a abordar en la primera tertulia en la que además participaban dos políticas como Cristina Cifuentes y Susana Díaz. Algo que ha seguido haciendo el resto de días.

Lo que todavía no se había estrenado era ‘FirmAR’, la sección final en la que se prometía que Ana Rosa recuperaría sus editoriales de ‘El programa de AR’. «Un monólogo editorial, divertido y provocador, en el que Ana Rosa abordará el tema del día ‘sin pelos en la lengua’, con su forma única de ver la actualidad», destacaban desde Mediaset.

El editorial de Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez

Y dicho y hecho. Eso es lo que ha hecho Ana Rosa Quintana este lunes al acabar ‘TardeAR’ al inaugurar ‘FirmAR’ criticando al PSOE y a Pedro Sánchez por el asunto de la amnistía. «¿Me han preguntado? Oye te sigue interesando la política y la verdad es que mucho. Y ahora más. Entiendo que a esta hora es tiempo de relajarse, de entretenerse y que ya están muy bien informados. Pero que quede claro, estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez y sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía», aseguraba la presentadora.

«Voy a citar algunos ejemplos. Grande-Marlaska que decía ‘la amnistía no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico’. Carmen Calvo, ‘la amnistía no es planteable en un estado constitucional democrático. Iceta ‘con nosotros no va a haber amnistía’. Salvador Illa ‘lo repito para que quede claro, no va a haber amnistía’. Pedro Sánchez, ‘la amnistía es algo que este Gobierno no va a aceptar. Me comprometo a traer a Puigdemont a España yque rinda cuentas ante la justicia’. Ahora trabaja para la amnistía»

Así que señor Presidente, usted lo volverá a llamar cambio de opinión. Antes de que vuelva a cambiar de opinión, escuche a sus mayores, y no expulse del partido a quienes piensan de forma diferente. Esto es propio de países autoritarios. ¿Es progresista echar a quien discrepa? ¿Es progresista que la vicepresidenta se abrace en público a un fugado de la justicia? Está a tiempo de hacer un servicio a nuestro país. Escuche a la mayoría social que ayer se echó a la calle y evitemos que España se fragmente cuando ya no haya vuelva atrás. Aún estamos a tiempo. Yo le creí cuando dijo que no habría amnistía porque era anticonstitucional. Espero que no haya cambiado de idea. Escuche a los jóvenes, a sus mayores, a los socialistas y a la mayoría social», concluía Ana Rosa.

Indignación del público con ‘TardeAR’

Como era de esperar, este monólogo final de Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez y el Gobierno ha indignado a muchos espectadores. Así, algunos se quejaban de tener que escuchar eso antes de ‘Reacción en cadena’. Otros incluso condenaban que a Jorge Javier no le dejaran hablar de política y a ella sí.

Ana Rosa Quintana sigue en su modo facha.

Ella da igual que esté por la mañana o por la tarde.

Está bien que apoyes a tu público facha, que son los únicos que te ven. #TardeAR25S — Brigitte La Sorry♥ (@Lasorry12) September 25, 2023

@TardeARtv no creo que seas tu Ana Rosa la indicada para dar consejos de Política, en cuanto a la amnistía. Limpia primero vuestra imagen. — pilarin (@pilarin23) September 25, 2023

Ana Rosa siempre miente al decir verdades a medias. Sólo recuerda lo que dicen unos y no otros. Si JJ dijera esto le prendían fuego. Y ojo que yo venia a ver reacción en cadena y me encuentro a esta manipuladora cuñada. La Amnistia del 78 no le gusta recordala… — A. Santos (@sanamarcar) September 25, 2023

pongo telecinco para ver nuestros queridos Mozos y tengo que aguantar la firma de Ana Rosa #Reaccionencadena25s — Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) September 25, 2023

Ver el último minuto de #TardeAr antes de que empiece Reacción en cadena y terminar con náuseas y ganas de abofetear la pantalla. Eres vomitiva #AnaRosa — Gata con Jotas (@JotaDeGata) September 25, 2023

@TardeARtv Ana Rosa no puede dejar de seguir siendo la vocera de los fascistas y vuelve a hacer campaña en contra del gobierno anticonstitucional y eso que ahora no habla de política. El presidente del gobierno nos escucha, no sufras por nosotros. — Cristina (@MGCristineta) September 25, 2023

Ana Rosa tienes inquina contra Pedro Sánchez eh. Inquina no, ASCO, le tienes ASCO. Y estás consiguiendo que muchísima gente no te pueda ni ver porque el plumero se te nota que da gusto — Rocío Rodríguez 💥 (@RociioR2000) September 25, 2023