El enganchón de Laura Bozzo y Luitingo que la dirección de ‘GH VIP’ censura en Telecinco

Los concursantes de ‘GH VIP‘ llevan apenas 72 horas conviviendo en la casa de Guadalix y ya han surgido los primeros rifirrafes. Uno de los encontronazos más fuertes ha tenido a Laura Bozzo como protagonista. La citada concursante, que presume de su marcado carácter, ha tenido un tensísimo cara a cara con Luitingo que no ha dejado a nadie indiferente.

Dicho encontronazo ha tenido lugar durante la emisión dominical del debate. A pesar de coincidir con la emisión en directo, el espacio presentado por Ion Aramendi ha hecho caso omiso a la tremenda bronca y no se ha emitido en Telecinco. De hecho, la pelea entre el cantante y Laura Bozzo se ha podido ver únicamente a través de la emisión 24 horas.

En el vídeo, que circula por redes sociales gracias a un usuario que lo ha capturado, se puede ver cómo los concursantes se encuentran reunidos en el salón. Ya desde el primer momento el cantante se ha mostrado a la defensiva reprochándole a Laura Bozzo su fuerte carácter por haberle instado previamente a que se callase de malos modos.

«Has dicho siete veces lo mismo y tiene que hablar todo el mundo. Lo que no puedes es ‘no, calla. No, habla’. Tú no eres nadie para decirle a quién tienes que hablar y a quien no tienes que hablar«, le ha arreado Luitingo, con quien no hay buenas migas desde prácticamente el principio.

La respuesta por parte de Laura no ha tardado en llegar: «En primer lugar, no tienes por qué levantarme la voz. Ya no hablo más». Por su parte, el malagueño le ha señalado apuntando: «Ah bueno ok». Una reacción que ha alterado sobremanera a la argentina: «A mí no me digas ok tú ni me señales». Lejos de quedarse callada, Laura Bozzo le ha soltado: «Haz lo que se te cante la bola. Yo elijo mis peleas. No peleo con peso pluma, que yo soy peso pesado. Con un infante voy a pelear yo…».

Parece ser que este no ha sido el único gran encontronazo que ambos han protagonizado. La concursante ha acudido al confesionario en el último momento de la noche para denunciar los comentarios que recibe por parte de ciertos compañeros y fundamentalmente de Luitingo. «Sacan lo peor de mí. Hay una cosa que no soporto. Ese niño (Luitingo) acá decían que no me iba a discriminar y lo primero que me hace es decirme vieja por mi edad y me señala con el dedo…», ha clamado Laura Bozzo mientras El Súper le ha cortado de raíz en lo que ha sido otro acto de censura. Este es el momento:

Movida entre Laura y Luitingo



Laura: a mi no me levantes la voz ni me señales, yo no peleo con pesos pluma porque soy peso pesado



BRAVISIMAAAA #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/SJx3LD1uxR — Iván ♡ (@Ivanyanoviene) September 17, 2023

Han llamado vieja a Laura ojalá brote y la lie gorda.



#GHVIPDBT1 pic.twitter.com/KL46EvVwcn — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) September 17, 2023