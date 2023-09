Laura Bozzo revienta ‘GH VIP’ ante lo captado en el 24 horas y hace estallar la convivencia

Ya han pasado casi 48 horas desde que los concursantes de ‘GH VIP 8’ entraron a la casa de Guadalix de la Sierra. Y como es habitual, ya han empezado a formarse grupos y a darse los primeros roces y broncas entre algunos de ellos. Como era de esperar, una de las protagonistas de la primera gran bronca del reality es Laura Bozzo.

Fue este viernes cuando Laura Bozzo tuvo un desencuentro con varios compañeros. Primero con Pedro García Aguado al que luego pidió disculpas y después con Luitingo, que parece haberle hecho la cruz a la peruana y ya no quiere saber nada de ella.

Todo se produjo durante la primera fiesta de ‘GH VIP 8‘. Y es que parece que Laura Bozzo le hizo un comentario a Luitingo que al cantante no le hizo ninguna gracia porque además hasta ahora le había cuidado mucho dentro de la casa.

Fue Luitingo el que le contó a sus compañeros Zeus Tous y a Pilar Llori durante la madrugada de lo que había pasado con Laura Bozzo. Y es que parece que la presentadora peruana había dudado de la autenticidad del cantante y le hizo un comentario sobre la actitud que estaba teniendo dentro de la casa. Tras el comentario de Laura, Luitingo acababa llorando porque él se considera «una persona natural, cariñosa y sin dobleces».

Después de todo esto, Luitingo les contaba a sus compañeros que ya no podía tratar igual a Laura y que prefería no tener contacto con ella. De hecho, poco después mientras el cantante se encontraba disfrutando de la fiesta cantando y bailando junto a Pilar, Zeus y Marta Castro, Laura se levantó de la cama y se unió a la fiesta pero todos y sobre todo Luitingo prefirieron evitarla. «Voy a evitarla», les decía él.

Al escucharle, Zeus Tous no dudaba en decir que consideraba a Laura Bozzo un poco «calculadora» y que sabía muy bien lo que hacer porque además tiene mucha experiencia en televisión y en realitys. Mientras Pilar consideraba que la peruana ni se había dado cuenta de que Luitingo estaba molesto con ella. «Va con malas maneras», insistía el cantante.

Los concursantes de ‘GH VIP 8’ empiezan a rajar de Laura Bozzo

Luitingo habla con Zeus y Pilar sobre Laura Bozzo

Más adelante, Pilar Llori, Zeus Tous y Luitingo criticaban a Laura Bozzo mientras se encontraban en la cama charlando. Así, los tres criticaban que la peruana no hacía nada por la casa e incluso dejaba los vasos y las cosas donde quería. «Soy e único que está para ti, que te da un beso, un abrazo, que ‘te quiero’, ‘tráeme café, tráeme esto, tráeme lo otro’… ¿Quién eres tú? ¿Y tú me la haces así? Entonces, cuando la primera sale así ya… ya me puede pedir disculpas que… ya, el cariño…», terminaba diciendo Luitingo.