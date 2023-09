Carmen Lomana, sin miramiento por lo que señala de Rodolfo Sancho en cuanto le preguntan

Carmen Lomana ha dejado muy claro lo que piensa del caso Daniel Sancho y de la actitud con la que reapareció su padre Rodolfo antes los medios de comunicación cuando fue a visitar a su hijo a la cárcel tailandesa de Koh Samui durante la pasada semana.

La empresaria no ha tenido pelos en la lengua ante los micrófonos de Europa Press y, aunque dice que no es nadie para juzgar, lo cierto es que se ha despachado bien a gusto cuando se ha tratado de definir al hijo del popular actor por su atroz crimen al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

«¿Quién va a ayudar a ese monstruo?», se pregunta muy indignada Carmen Lomana para, acto seguido, no ahorrar en descalificativos. «Da asco, horror», prosigue implacable. De hecho, pese a que no existe ningún informe psiquiátrico que lo acredite por el momento, se atreve a afirmar que «Daniel Sancho es un psicópata».

La aristócrata, horrorizada con el suceso, no tiene dudas de ello porque el asesino confeso «no da muestra del menor arrepentimiento» y, por ello, cree que merece todo tipo de consecuencias penales. «No siento la menor empatía por este chico», sentencia ante los reporteros.

En cambio, por quien sí siente lástima es por la familia y sobre todo por sus padres. Asegura que no le gustaría «estar en la piel de sus padres», pero al mismo tiempo reprueba con contundencia la actitud de Rodolfo Sancho en sus polémicas declaraciones a la prensa hace unos días.

«Me molesta cuando su padre dice está muy bien, come fenomenal, que está encantado… Mira, cállate porque es muy duro lo que ha hecho (su hijo)», critica una Carmen Lomana que no comprende esa postura fría del interprete y que se permita ensalzar públicamente el buen estado de su hijo en prisión.

«Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo (…) Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país», fueron las palabras exactas que verbalizó Sancho y por las que Lomana ha puesto el grito en el cielo.