Terelu Campos irrumpe en ‘Así es la vida’ y atiza a Makoke: «Una colaboradora sin escrúpulos»

La amistad de Terelu Campos y Makoke está prácticamente rota. Mucho se ha hablado en los últimos meses de los motivos por los que las que un día fueron amigas ya no lo son. Y después de que la colaboradora de ‘Fiesta’ hablara de este asunto en ‘Vaya vacaciones’, ‘Así es la vida’ ha conseguido este viernes que ambas hayan hablado en directo por fin.

Hace unos días, Makoke aseguraba no saber por qué Terelu Campos no le hablaba y había roto su amistad con ella. Algo que Alejandra Rubio decía que no era verdad. Así, la hija de Terelu apuntaba a lo que sucedió entre ellas cuando trabajaban en ‘Viva la vida’ como el motivo de la ruptura.

Para salir de dudas, ‘Así es la vida’ proponía a Makoke hablar con Terelu Campos en directo y así resolver por fin un conflicto abierto desde hace tiempo. Y aunque en un primer momento, Terelu no cogía el teléfono, finalmente la presentadora de ‘Sálvame’ descolgaba y hablaba en directo con la subcampeona de ‘¡Vaya vacaciones!’.

Terelu se mostraba cortante con la que fue su amiga cuando esta le preguntaba que no sabía por qué nunca le contestaba. «Quizás no te he contestado porque me es difícil contestarte», le replicaba la hija de María Teresa Campos. «Desde luego lo que ocurrió en el pasillo que nunca me contó mi hija me pareció, no feo, voy a intentar ni siquiera calificarlo», soltaba Terelu Campos.

«Yo no tocaría jamás en mi vida lo que tú más quieres en el mundo si trabajara en un medio de comunicación. Antes me inmolo yo porque esa persona forma parte de mi vida y para mí, aunque no tenga un trato diario ni nada, ha sido como otra hija», defendía la madre de Alejandra Rubio.

«Si hiciera algo que no está bien, la hubiera cogido fuera con todo el amor del mundo y le hubiera dicho esto, pero se lo hubiera dicho como madre y no como una colaboradora sin escrúpulos«, seguía reprochándole Terelu Campos a Makoke. «Escrúpulos tengo. Y bastantes», se defendía por su parte la ex mujer de Kiko Matamoros.

Terelu Campos, molesta con Makoke y sus comentarios

Pero además de por la actitud que había mantenido Makoke con Alejandra Rubio cuando ambas coincidían en ‘Viva la vida’, Terelu Campos está muy molesta con la que fue su amiga por cómo ha gestionado todo desde que se separó de Kiko Matamoros.

«Sé que te has peleado con él por apoyarme a mí, pero una cosa no quita a la otra y no soy una persona ruin pero no tengo que pasarme la vida rindiendo pleitesía. Si luego has hecho otras cosas que no me han parecido bien, no tengo que estar de acuerdo«, sentenciaba Terelu Campos sin querer entrar en detalles.

Era entonces cuando Makoke le animaba a decir todo lo que quisiera sobre ese tema pero Terelu insistía en que no quería hablar. «Yo sé donde trabajo y cuando trabajo en un medio de comunicación se hasta donde puedo decir las cosas o no. No lo voy a decir en un programa de televisión porque aunque tú no lo creas, hago más protegiéndote callándome que otra cosa», concluía la presentadora.