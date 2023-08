Terelu Campos es reveladora con lo que suelta de lo que pensó de Rubiales tras su encuentro

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso sigue ocupando titulares. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol sigue señalando a la víctima e intentando desacreditarla con vídeos cortados donde se ve a la joven, cuando aún no era consciente de lo sucedido, bromeando con el asunto. Todo ello ha hecho que rostros reconocidos de la televisión se hayan pronunciado, entre ellos Terelu Campos, que no ha dudado en contar su experiencia personal con Rubiales.

La presentadora de ‘Sálvame’ se ha pronunciado a través de su blog de Lecturas, donde ha lamentado que el gesto de Rubiales haya empañado el gran logro de la Selección femenina. «Siento una profunda pena por la victoria empañada de la Selección Española Femenina de Fútbol. Que el esfuerzo de 23 jugadoras seleccionadas para representar a nuestro país, para convertirse en CAMPEONAS, se haya diluido por el comportamiento inaceptable de Luis Rubiales me produce tristeza», confiesa.

«Para mí, lo peor de todo fue ese discurso utilizando a sus hijas vulnerables»

De la misma manera, ha señalado a Luis Rubiales después de que este, como argumento, señalara al feminismo y a la víctima y, con su discurso intentara enfrentar a las mujeres: «Esto no es una cuestión de feminismo mal entendido. El que parece que nunca ha comprendido las cosas es este ‘señor‘».

Sin embargo, para Terelu, lo peor del discurso de Rubiales no fue cuando señaló a un «falso feminismo», sino cuando utilizó a sus hijas para hacer más empático su discurso. «Para mí, lo peor de todo fue ese discurso utilizando a sus hijas vulnerables. Cómo un padre puede hacer eso y equivocarse poniéndolas en el punto de mira. ¡Era algo innecesario, “señor presidente” de la RFEF! Aquí no es cuestión de buenos ni de malos, ni de cazadores, ni de cazados. Es cuestión de que cuando uno hace las cosas mal asuma su responsabilidad».

«Coincidí una vez con él. Siempre vi su actitud altiva por encima del bien y del mal»

Pese a haber sido destituido por la FIFA, Rubiales sigue intentando defenderse por sus actos incluso filtrando vídeos claramente cortados. Esta estrategia ha sido muy cuestionada por Terelu. «Según las palabras de Jenni Hermoso, ¿se puede decir que, en ese momento de exaltación, era un pico consentido? La jugadora ha dejado claro que no fue así. Una conversación que él nos ha explicado en esa comparecencia en la que nos quiso hacer ver que en cuatro segundos él y Jenni hablaron de muchas cosas, algo que es matemáticamente imposible», sentencia.

Para acabar, Terelu Campos ha querido compartir con todos sus lectores su experiencia personal con Rubiales. La presentadora ha reconocido que lo conoce desde hace tiempo, donde ya la vio su peor cara. «Coincidí una vez con él. Alguien me lo quiso presentar y simplemente le saludé. Siempre vi su actitud altiva por encima del bien y del mal, por decirlo de una manera fina, porque utilizaría otra palabra», ha relatado.