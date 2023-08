Roberto Leal se sale de su tono con dos invitados de ‘Pasapalabra’ por saltarse las reglas

Roberto Leal es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión, pero cuando tiene que ponerse serio, lo hace. Y lo ha hecho este martes 8 de agosto, cuando ha dado un toque de atención a dos invitados de ‘Pasapalabra’ que intentaban saltarse las normas estipuladas por el concurso.

Una tarde más, y ya van 54, Fer y Moisés se han enfrentado al ‘Rosco’ cuyo bote ya asciende a 706.000 euros. Aunque aun están lejos de igualar el récord de Orestes y Rafa, lo cierto es que van camino de convertirse en otra histórica pareja del programa de Antena 3. Para ayudarles a conseguir el mayor número de segundos posibles de cara a la prueba final, cuatro invitados famosos.

La presentadora Inma del Moral, el tenor Juan Manuel Zapata y los cantantes Juan Peña y Lucrecia fueron los cuatro rostros conocidos que este martes acompañaron a los concursantes. Ha sido durante ‘La Pista Musical’ cuando se ha producido la polémica de la tarde, y que ha obligado a Roberto Leal a intervenir.

Lucrecia y Juan la lían durante ‘La Pista Musical’

Al llegar el turno de Juan Peña y Lucrecia, la tarea parecía sencilla, puesto que los dos son cantantes y se supone que tienen ciertos conocimientos musicales. Antes de dar paso al tema que debían adivinar, el presentador les ha preguntado si tenían preparado para la ocasión un «nuevo caos». Y es que ambos ya la liaron en el programa anterior.

La canción seleccionada se remontaba a 1993, y ya los primeros acordes de la misma dejaban intuir que se trataba de un tema discotequero. Juan Peña y Lucrecia intentaron conseguir alguna pista extra, pero ninguno de los dos tenía ni idea de qué canción se trataba. Roberto Leal estaba convencido de que al decirles uno verso del tema podrían adivinarlo.

«Es que tú me sacas a mi de Chiquetete, de Julio Iglesias y de Camarón, y me pierdo», le espetó el cantante al descubrir que la letra del tema que tenían que adivinar era en inglés. La tercera pista parecía haber conseguido que su contrincante supiera de qué canción se trataba. Sin embargo, Lucrecia ni se sabía la letra ni el título, así es que se ha lanzado a tararear la melodía, intentando que el presentador se lo diera por válido, pero no lo ha conseguido, así es que Roberto Leal les ha dado una nueva pista.

Roberto Leal reprende a Lucrecia y a Juan Peña por su actitud

Aquí ya, Juan Peña parecía haber descubierto a sus intérpretes. Según él se trataba de los Rollings Stones, por lo que ha pedido que se lo dieran por válido. Las protestas de los invitados han conseguido hartar a Roberto Leal, quien, finalmente, ha tenido que ponerse serio y echarles una pequeña reprimenda, recordándoles las normas del programa: «No vale el tarareo, ni la música ni el intérprete. 22 años tiene ‘Pasapalabra’, ¿vale?».

La prueba ha continuado. El presentador, haciendo gala de su infinita paciencia, dio paso a la última pista. El cantante andaluz fue el más rápido con el pulsador, pero, a la hora de traducir, se ha hecho un lío. El conductor, consciente de que era la primera vez de Juan Peña en el concurso, ha tenido más paciencia con él. Algo que no ha gustado nada a Lucrecia, que se ha quejado de las muchas oportunidades que había recido su contrincante. Finalmente, el cantante ha acabado acertando: el tema en cuestión era ‘Mr.Vain’, de Culture Beat.