Rauw Alejandro copia a Shakira y le dedica esta canción a Rosalía tras su ruptura

Han pasado dos semanas desde que se confirmó la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía tras tres años de relación. Pese a que habían anunciado su boda, la pareja de cantantes decidía poner fin a su relación. Desde entonces se ha hablado mucho de los motivos de la ruptura.

Muchos han señalado las posibles infidelidades de Rauw Alejandro a Rosalía. Incluso se llegó a poner nombre a la chica con la que el cantante habría sido desleal a la catalana. Hablamos de la modelo colombiana Valeria Duque, que negó cualquier tipo de relación con el cantante en una entrevista en ‘El programa del verano’.

No obstante, hasta ahora, tanto Rauw Alejandro como Rosalía solo han tenido buenas palabras hacia el otro al confirmar la noticia de que ya no seguían juntos. El puerto riqueño ya publicó un tuit en el que aseguraba que tenía muchos defectos pero entre ellos no estaba el ser infiel.

Un mensaje que decidió borrar de sus redes sociales pero que ahora ha vuelto a usar en la canción que Rauw Alejandro ha decidido dedicarle a su ex pareja. ‘Hayami Hana By Raúl‘ es el nuevo single del cantante en el que hace balance de su historia de amor con la cantante catalana.

Así suena la canción de Rauw Alejandro sobre Rosalía

En la letra de la canción, publicada hace escasos minutos en el canal del artista, Rauw envía varios mensajes públicamente a la que fuera su novia y prometida. En ella deja claro que no le ha sido nunca infiel y a diferencia de lo que hace Shakira con Piqué se muestra muy cariñoso con su ex.

«Y, desde “Los Angeles” lo supe. Ella es mi “Motomami”. Que vendrá después no sé. Pero sé que pa’ ti serán to los Grammys, ey! Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo. Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo. Y aunque te copien fallaran en el intento. Porque solo Dios escoge a pocos con ese talento. Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría, eres medicina. Tú me curas el corazón», llega a decir en algunos de los versos de este tema.