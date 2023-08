Ramoncín alza la voz ante lo que ha quedado al descubierto tras el caso Rubiales

Ha pasado una semana y el caso de Luis Rubiales sigue estando en el foco de todos los medios de comunicación. Y más después de que este lunes, la madre del que fuera presidente de la RFEF se haya encerrado en una iglesia de Motril y se haya declarado en huelga de hambre. También primas tanto de Rubiales como de la madre han dado la cara por su primo. Y sobre todo ello se ha mojado Ramoncín en ‘Más vale tarde‘.

El programa presentado por Marina Valdés se desplazaba en directo hasta Motril donde una prima de la madre de Luis Rubiales se sumaba a las denuncias por la «cacería» que se está haciendo con el hijo de su prima. «Creo que en un momento de euforia y de celebración hacemos cosas que en frío no lo haríamos pero no creo que sea tan grave como para crearse esta cacería», defendía Nuria, la madre de Rubiales.

Después de escuchar a la prima de la madre de Luis Rubiales y de todo lo que estamos viviendo en estos últimos días, Ramoncín ha sido claro en su valoración. «Es que no ha sido capaz en ningún momento de reconocer sinceramente los errores que ha cometido. Al contrario, cada paso que ha dado ha sido un paso más hacia el abismo», empezaba a comentar el cantante.

«A mí la madre me produce una ternura total. Todas las madres creen que sus hijos son el guardián de todas las esencias extraordinarias de su propia vida y en la vida del resto de ciudadanos», proseguía diciendo sobre el gesto de Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales.

Sobre el ya sustituido como presidente de la RFEF, Ramoncín ha sido claro. «No es que te guste lo que haces es que está muy bien pagado lo que hace. Es que está tan bien pagado que si te dejan de pagar lo que te pagan por lo que haces igual no puedes mantener la vida que está acostumbrado a tener», aseveraba.

«Él se equivoca desde el principio. Pero todos esos errores que cometió, si hubiera pedido unas disculpas sinceras, si hubiera puesto su cargo a disposición, hubiera dicho me he equivocado, pero no ha hecho nada de eso, todo lo contrario», sentenciaba Ramoncín.

Ramoncín, alto y claro sobre los que critican a las «feministas locas»

Por otro lado, sobre la concentración que se ha convocado en Motril en apoyo de Luis Rubiales y tras ver cómo los vecinos de la localidad empezaban a enfrentarse entre los que apoyan al ex-presidente de la RFEF y los que lo critican, Ramoncín no dudaba en expresar su opinión.

«No olvidemos que todavía quedan muchos cafres en este país. Y hay mucho cafre, algunos están sentados en los escaños del Congreso, que todo este tema del feminismo y toda esa cosa de no poderle decir a una mujer qué guapa o qué buena estás o robarle un beso, piensa que es una exageración que se han inventado los comunistas y las locas feministas de izquierda. Pues no, no es así, hay que saber en el mundo y en el momento en el que estamos», concluía el colaborador.