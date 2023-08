Pedro Ruiz no elude referirse de esta manera a Sonsoles Ónega: «No me extraña…»

Sonsoles Ónega concedía una entrevista al diario El Mundo hace unos días. Entre otras cosas, en ella hablaba de lo que ha tenido que renunciar por trabajar en televisión y de si echa de menos dedicarse a la información política como antes, pues ahora se ha convertido en la adalid del corazón de Antena 3. Y como no podía ser de otra manera, Pedro Ruiz también ha opinado sobre ello.

«Extraño la política, aunque creo que la política está en todas partes, no solo en la Carrera de San Jerónimo», respondía en alusión a su etapa como cronista parlamentaria. «Dicho esto, hay un deterioro tal del discurso político que hace que cada vez me interese menos. Y cuando veo sufrir a mis amigas que trabajan en el Congreso, con esos nuevos nuevos usos y costumbres parlamentarias, pienso: ‘Qué suerte no seguir allí'», confesaba Sonsoles.

Pues bien, estas palabras han recalado en Pedro Ruiz y no ha dudado en mostrar su opinión en redes sociales. «Dice @sonsolesonega que ‘extraña la política, pero hay tal deterioro’ que se siente afortunada de no seguir ahí. No me extraña. Tocar temas de corazón no es muy emocionante pero las sombras de la política son decepcionantes», ha escrito el intérprete en su perfil de Twitter.

Además de esto, Sonsoles Ónega también señalaba el precio que ha pagado por dedicarse en cuerpo y alma al medio. «He renunciado a ver a mis hijos. Y esto no es una enmienda a la totalidad de lo que llevo pregonando toda la vida, que es que la mujer no debe renunciar a su carrera profesional. Pero con los años me he dado cuenta de que la educación de los hijos también es una carrera, y que no vale con exponerlos a un montón de clases extraescolares. Podría haberlos moldeado mejor si hubiera estado en casa. Sí. ¿Me arrepiento? No, porque ha surgido así. La renuncia no ha sido traumática y además he sido inmensamente feliz», ha declarado en dicha entrevista.