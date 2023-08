Mozos de Arousa (‘Reacción en cadena’) retratan así a Ion Aramendi por cómo es sin cámaras

Ion Aramendi fue uno de los invitados de la tercera entrega de ‘La última noche’, el nuevo programa de Sandra Barneda que releva al ‘Deluxe’. El presentador dio algunas pinceladas sobre el retorno de ‘GH VIP’, recibió una sorpresa de su mujer y su padre y repasó su trayectoria profesional; en la que no pudo faltar el concurso ‘Reacción en cadena‘ que actualmente presenta a diario con los Mozos de Arousa como participantes revelación.

El programa mandó a uno de sus reporteros a los estudios de Mediaset donde se graba ‘Reacción en cadena’ para charlar con los tres jóvenes gallegos entre bambalinas y sobre cómo es el comunicador vasco fuera de cámaras. Así, ‘La última noche’ mostró imágenes de cómo llegaban a las instalaciones y de a lo que se suelen enfrentar antes de empezar un día de rodaje: maquillaje, vestuario, ensayos…

Acto seguido, en camerino, les pidieron que definieran a Ion de una forma singular; con la característica ‘Complicidad ganadora’. «Qué presentador majísimo, divertidísimo, alegre, bailarín, súper califragilistico», formularon los Mozos de Arousa, para quienes Aramendi es ya uno más de la familia. «Ion es ya como de nuestra familia, le vemos más que a nuestros padres», declaró Borjamina.

«¿Qué salseito me podéis contar de Ion Aramendi que no sepamos?», les preguntó el reportero en cuestión. «Yo Sandra te digo que no dejes marchar a Ion del programa sin que te imite a Miguel Bosé, se sabe el repertorio de todas las canciones», bromeó Raúl Santamaría, uno de los integrantes de Mozos, como una de las cualidades del presentador.

Por otro lado, también se recordó el momentazo viral que protagonizaron hace un par de semanas en ‘Reacción en cadena’. Bruno debía acertar la palabra ‘abogado’ y Raúl y Borjamina tiraron de picaresca para desarrollar la definición: «qué tengo aquí colgado». No obstante, fue invalidado, pues las normas no permiten expresiones o dichos populares. Sobre ello, se interesaban en ‘La última noche’: «¿Qué os ha dicho el colegio de abogados?».

«Conmigo en la universidad ha habido bastante cachondeito», reveló Bruno al respecto. «El momento ya va por los siete millones de reproducciones en TikTok y todo lo que sea para que más gente conozca este programa y se enganche… pues bienvenido es», comentó por su parte Borjamina.

Tras ver ese vídeo, Ion Aramendi, que no se lo esperaba, reconoció que ‘Reacción en cadena’ es uno de los regalos que le ha brindado su carrera en televisión: «Me lo paso bomba, es de esas cosas que disfrutas mucho cuando te toca hacer una cosa con la que te lo pasas bien y ves que la recepción de la gente es maravillosa». Y es que el seguimiento del game show está creciendo con el carisma de Mozos de Arousa.