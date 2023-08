Mozos de Arousa: «‘Reacción en cadena’ es más participativo y ameno que ‘Pasapalabra'»

Raúl, Borjamina y Bruno. Quizás por esos nombres algunos no saben quienes son. Pero si decimos Mozos de Arousa a más de uno le sonará. Son el equipo que triunfa cada tarde en ‘Reacción en cadena‘, el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco.

Los Mozos de Arousa alcanzaron el pasado jueves los 50 programas siendo el equipo más veterano que ha pasado por todo el concurso tras superar con creces a Los Cocolocos, que estuvieron en 18 programas. Además llevan acumulado en su bote más de 300.000 euros.

Por eso, en El Televisero, hemos podido charlar un rato con Raúl, Borjamina y Raúl o lo que es lo mismo los Mozos de Arousa para que nos cuenten cómo están viviendo su paso por el programa, que es lo más difícil del concurso y en qué gastarán el premio.

Además aprovechamos para preguntarles por sus gustos televisivos después de que hayan probado suerte por otros concursos como ‘Bloqueados por el muro’, ‘¡Ahora caigo!’ o ‘El cazador’ y si se atreverían a participar en un reality como ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’ si se lo ofrecieran.

Los tres tenéis ya cierta experiencia en concursos de televisión, ¿cómo surgió la idea de presentarse a ‘Reacción en cadena’? ¿De quién partió la iniciativa?

Bruno: Fue mía porque un día vi un anuncio del casting en una página web. Poco después me encontré a Borjamina en la estación que hacía tiempo que no nos veíamos y le pregunté si tenía en mente presentarse a otro concurso y me dijo que no. Y entonces le dije pues hay uno nuevo en Telecinco que se llama ‘Reacción en cadena’ pero hace falta un equipo de tres. Y entonces pensamos en a quién se lo decíamos y decidimos decírselo a Raúl.

Habéis alcanzado todos los récords posibles en estos 50 programas. ¿Qué sentís al ver que superáis cada tarde a vuestros rivales y también a vosotros mismos?

Borjamina: Es algo que no nos esperábamos jamás. Cuando nos presentamos al programa dijimos a ver si podemos ganar el primero y volver al día siguiente así que nunca llegamos a imaginar que podríamos llegar a 50 programas y a acumular casi 300.000 euros. En ese sentido somos cautos porque sabemos que cualquier día puede ser el último porque aquí no hay segundas oportunidades como en otros concursos que hay una especie de repesca. Aquí en ‘Complicidad ganadora’ se decide todo y si pierdes te vas a casa. Entonces nosotros siempre dándolo todo pero sin perder la guardia.

¿Ha habido algún momento en el que hayáis temido de verdad por vuestra continuidad?

Raúl: Sí, hubo un día que competimos contra las Lagartas y tuvimos un empate a palabras en ‘Complicidad ganadora’ y tuvimos que jugarnos el desempate en el que el que acertara la palabra en menos tiempo se quedaba. Y la verdad es que yo ese día durante ese minuto que veía que estábamos apretados si que me vi con un pie fuera del programa, pero afortunadamente pudimos acertar la palabra en menos tiempo que ellas y conseguimos mantenernos.

No hay duda de que la prueba en la que sois imbatibles es ‘Complicidad ganadora’ en la que incluso algún día os superáis a vosotros mismos llegando a acertar 11-12 palabras. ¿Cuál es vuestro truco para salir tan airosos de la prueba?

Raúl: Yo creo que el único truco que tenemos es el entrenamiento. Ahí nosotros lo que al final vemos es que no dejan de ser palabras que podemos entrenar. Desde antes de entrar al programa entrenábamos casi todos los días una hora mínimo durante dos meses. Y ahora lo seguimos haciendo entre grabaciones. Al final es entrenamiento, practicar las palabras y muchas veces pensar como formularlas. Por eso muchas veces Bruno antes de que terminemos la formulación ya le da. Ahí es donde si notamos quizás diferencia con el resto de equipos, que quizás entrenan menos y al tener también menos experiencia los nervios te pueden jugar una mala pasada. Y luego en el resto de pruebas pues intentamos revisar refranes, dichos populares, películas y libros que puedan caer.

Bruno: También es muy importante la complicidad que tenemos entre nosotros. Al estar Borja en el medio que nos conoce muy bien a los dos y Raúl y yo también nos conocemos, pues ellos saben bien por donde tirar o yo si veo que alguno no sabe muy bien algún río y dice otra ciudad pienso en lo que quería decir para tratar de dar con la respuesta correcta.

La complicidad que tenéis se nota a leguas. Pero también es verdad que a veces se aprecia cierta competitividad y rivalidad entre vosotros a la hora de querer contestar. ¿Os ha generado esto algún pique fuera de cámara?

Borjamina: No, a ver pique fuera de cámaras no hemos tenido. Si que es verdad que yo que estoy en el medio entre los dos porque soy el portavoz del equipo intento apaciguar. Y cuando me dan una respuesta cada uno, pues a veces si que veo que hay una que cuadra más que la otra y la digo. Pero hay veces que me toca ejercer de juez y decidir cuál de las dos decimos y alguna bronca me puedo llevar. Pero no, tenemos los tres muy buen rollo y también el secreto de seguir ahí en el programa es ese que nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho en el programa.

El hecho de llevar ya 50 programas también hace que se vea mayor complicidad con Ion Aramendi. ¿Cómo es Ion en las distancias cortas?

Raúl: La verdad es que después de 50 programas tenemos mucha más relación con él y pasamos mucho más tiempo que equipos que llegan y se van ese mismo día. Entonces ahí si que se puede notar mayor complicidad. También no sé si será porque los cuatro somos del norte y podemos tener caracteres parecidos pero la verdad es que nos llevamos muy bien con él.

Bruno: Ion tiene un humor muy parecido al nuestro. Es muy de hacer bromas y tal. Al final al llevar tanto tiempo nos conoce bien y por eso muchas veces dice ‘ya sé lo que vas a decir’ y nos hace bromas con eso.

Todos sabemos que parte del premio irá destinado a Arousa Moza, la organización que tenéis en Vilagarcía de Arousa. Pero más allá de eso, ¿en qué gastaréis cada uno parte de ese bote que seguís sumando cada día?

Raúl: Yo si te soy sincero es que como estamos metidos en el programa no somos conscientes del dinero que es. Y un día pienso una cosa y al día siguiente pienso otra. Al no esperarnos nada nos cambian las ideas de golpe. A mí al pillarme con las oposiciones si que he pensado en dedicarle parte a una academia, pero luego escuchas a gente que te propone otra cosa. Entonces estamos todavía con los pies en el suelo como se dice. Lo que si tenemos claro es que le dedicaremos una buena parte a la asociación y después en función de lo que quede ya veremos lo que hacemos.

Bruno: Es lo que dice Raúl, primero vamos a esperar a ver cuál es la cifra final porque no vamos a soñar con un chalé cuando todavía no tenemos dinero para ese chalé (risas).

Borjamina: Al final los tres somos jóvenes y es una cantidad de dinero que nos viene ahí de golpe que hay que pensárselo todo muy bien y no volvernos locos. Aún estamos reflexionando y ver qué proyectos tomar.

Somos jóvenes y no somos conscientes de la cantidad de dinero que nos viene ahí de golpe»

Los Mozos de Arousa en ‘La última cadena’ de ‘Reacción en cadena’

Hace mes y medio se publicó que ‘Reacción en cadena’ se cancelaba y paraba sus grabaciones. Ya os pasó algo parecido en ‘Bloqueados por el muro’. ¿Cómo recibisteis la noticia?

Borjamina: Pues la verdad es que a nosotros esa noticia nunca nos llegó como tal. Nosotros vamos programa a programa. Grabamos y luego nos dicen cuando grabaremos el siguiente y así. A nosotros lo que se nos comunicó es que había suficientes programas grabados y que habría unas semanas de parón. Pero no se nos dijo en ningún momento que el programa se cancelaba o que la cadena se lo estaba planteando. Si que vimos cosas por redes y en las webs de televisión lo que se decía pero nosotros por eso en ningún momento nos planteamos que esto acabara porque desde el programa nunca nos transmitieron que terminara.

¿Con la cancelación de ‘Sálvame’ llegasteis a temer por que las audiencias de los concursos tanto de ’25 palabras’ y ‘Reacción en cadena’ pudieran resentirse y afectar incluso a una posible cancelación también?

Raúl: A ver nosotros tampoco estamos muy puestos en el tema de audiencias y demás. Si que es verdad que con las redes sociales vemos cada día pues lo que se comenta y si sube o baja el dato pero no controlamos de esos temas. Si que sabíamos que hubo cambios en la programación de Telecinco como lo de ‘Sálvame’ pero no éramos muy conscientes de si eso nos afectaba o no nos afectaba a nosotros. Nosotros sabemos como va el día a día pero no somos expertos en temas de audiencia.

Bruno: Nosotros nos dedicamos a concursar. Luego lo que pase en las altas esferas de la cadena pues no lo sabemos ni nos llega.

Borjamina: Lo que sabemos y nos llega es que el programa está funcionando bien ya no tanto por las cifras sino por lo que vemos en el día a día, que cada día nos aumentan los seguidores en redes sociales, que nos paran por la calle y nos dicen que nos ven. Gente que a lo mejor no sabía de la existencia del programa y ahora está enganchado porque le gusta el formato.

Bruno: Por ejemplo hemos visto que Laura Escanes ha compartido el vídeo de Tik-Tok de lo del abogado.

Hablando de eso, ¿cómo habéis vivido que se haya viralizado tanto el momento en el que tenéis que definir «abogado» y empleáis la técnica de «el que tengo aquí colgado»?

Borjamina: A ver nosotros practicando la ‘Complicidad ganadora’ si que nos salió alguna vez la palabra abogado. Y una vez si que lo hicimos de coña lo de «el que tengo aquí colgado». Pero como en las reglas del programa no está permitido las rimas teníamos la alternativa de sinónimos como «jurista». Pero en ese momento salió así la verdad y un momento que pudo pasar desapercibido pues se está viralizando ahora en todas las redes.

Raúl: Lo que jamás nos imaginábamos es que gente con tantísimos seguidores como puede ser Laura Escanes compartan el vídeo. Para nosotros eso si que es un poco de shock pero siempre que sea algo gracioso nosotros encantados.

Borjamina: Al final todo lo que sirva para que el programa llegue a más gente y que conozcan ‘Reacción en cadena’ bienvenido es.

‘Reacción en cadena’ es a día de hoy el producto más competitivo de la tarde de Telecinco. Algunos lo achacan a vosotros. ¿Os sentís responsables de ese subidón del concurso?

Borjamina: A ver obviamente nos satisface ver que el programa tiene éxito y si lo ven por nosotros genial. Pero lo que de nosotros depende es seguir acertando y seguir concursando.

Raúl: Nosotros lo que intentamos también es transmitir la energía y el buen rollo que tenemos y que la gente en casa se entretenga viendo el programa.

Bruno: Hombre y que el mérito de que el programa funcione es de todo el equipo no solo de nosotros. También de los otros equipos que concursan, de Ion, de todo el equipo que hay detrás. Al final sin el trabajo conjunto no hay nada.

Mucha gente os compara con otros concursantes que se han mantenido en el tiempo en ‘Pasapalabra’ como Orestes o Rafa y que también conseguían que la gente se enganchara. ¿Cómo lleváis vosotros el hecho de competir contra el concurso de los concursos como es ‘Pasapalabra’?

Raúl: Es cierto que ‘Reacción en cadena’ no llega al año en emisión y competimos contra un programa emblemático y por excelencia que es el más fuerte de la televisión. Y es complicado competir contra ellos. Pero nosotros nos centramos en el nuestro, en que guste el formato, en hacerlo cada día mejor, seguir ahí y que la gente se entretenga con nosotros. Al final también son formatos muy diferentes. Este es como más ameno con la prueba de las canciones y otras te da pie a jugar más y ‘Pasapalabra’ es como más serio.

Borjamina: Luego lo que también nos dice mucha gente de lo bueno que tiene ‘Reacción en cadena’ frente a ‘Pasapalabra’ es que se puede jugar desde casa y para todas las edades. En ‘Pasapalabra’ al final ves como concursan los famosos y los concursantes pero en este es todo mucho más participativo. Y es lo que nos gusta a nosotros, concursos en los que puedas tener también una parte de entretenimiento y no sea todo tan serio como puede ser ‘Pasapalabra’ o ‘Saber y ganar’, que me gustan pero no me veo allí.

¿De todas las pruebas de ‘Reacción en cadena’ cuál es para vosotros la más difícil y en la que más podéis sufrir?

Raúl: Depende mucho del momento. Hay veces que en una prueba nos puede costar mucho sacar una palabra y sufres, pero claro al final en la que te juegas el dinero es en la última. Y luego también en la que te juegas pasar o no que es complicidad ganadora. No es que haya un momento más complicado que otro. Lo que hay es que estar muy concentrado en todo momento.

Borjamina: Bueno yo en mi caso y creo que en el de Bruno también para nosotros la prueba en la que más sufrimos es ‘Complicidad ganadora’ porque al final es donde te juegas pasar o no, si no pasas da igual el dinero. Y luego porque además no solo depende de ti mismo, somos un equipo y si alguno de los tres no está muy fresco algún día puede suponer que ese día sea el último. Luego la cadena final si que te juegas el dinero pero estás más tranquilo pensando que vuelves al día siguiente.

Bruno: Lo más complicado y lo comentan muchos concursantes que han pasado por concursos es como gestionas el cansancio de llevar tanto tiempo de grabación y de programa. Pero siempre tratando de llevarlo de la mejor forma posible. Yo creo que a veces es nuestro hándicap con respecto a la gente que viene nueva.

«El mérito de que ‘Reacción en cadena’ funcione no es solo de nosotros. Es un programa que puede establecerse durante muchos años en la televisión»

Raúl, Borjamina y Bruno, los Mozos de Arousa en su programa 50

Se nota que los tres sois consumidores de concursos. Pero más allá de ese género, ¿Qué os gusta ver en televisión?

Raúl: Bueno yo todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte. Soy muy consumidor de todos los deportes y programas que tengan que ver con él. Y luego también me gustan mucho los realitys, me he visto todas las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’, también me gusta ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’.

Borjamina: Yo sobre todo concursos y luego mucho cine que ahora con las plataformas no lo veo tanto en televisión.

Bruno: Yo también veo ‘Supervivientes’ y me gusta también mucho ‘El programa de Ana Rosa’. Sé que es un programa que puede tener opiniones a favor y en contra pero a mí me gusta mucho el programa porque además me parece que es muy plural.

Al menos a Borjamina si que le hemos podido ver comentar la vuelta de ‘El Grand Prix’ a TVE…

Borjamina: Sí, lo veo. Y Raúl también. Es que la verdad es que nos lleva a los recuerdos de la infancia de cuando lo veíamos en la casa de mis abuelos y nos hace recordar momentos bonitos. Y la vuelta la verdad es que nos ha hecho que nos volviéramos a ilusionar.

Habláis de ‘GH’ y ‘Supervivientes’. Ahora que vuelve ‘GH VIP’, ¿si os ofrecieran participar en algún reality lo aceptaríais? Ha habido casos de concursantes de concursos que luego han participado en algún reality….

Raúl: Yo creo que es algo que no nos planteamos. Nosotros acabamos de llegar casi como quien dice. Ya nos cuesta pensar en los programas que llevamos de ‘Reacción en cadena’ como para plantearnos poder entrar en un reality de famosos que nosotros no lo somos. Bastante nos choca ya que en Vilagarcía la gente nos conozca y nos pare por la calle como para pensar en un reality. Pero si se diera la ocasión habría que planteárselo y por qué no, pero no es algo que tengamos en mente.

¿Tras 50 programas como concursantes, cómo veis el futuro de ‘Reacción en cadena’?

Borjamina: Yo creo que es un concurso que gusta mucho y cada día es más gente la que se está aficionando a él. Nosotros sabemos que no vamos a estar ahí eternamente pero le deseamos lo mejor al concurso. Antes de venir lo veíamos en casa y creo que es un concurso que entretiene y con el que puedes jugar en casa con la familia para ver quién acierta y quién no. Nosotros contentísimos con nuestro paso por el programa, ojalá sigamos mucho tiempo y ojalá el programa tenga mucho futuro.

Raúl: Es un programa en el que hay muy buen ambiente de trabajo y se ve que hay muchas ganas por seguir creciendo. Y luego la gente por la calle te para y te dice que es uno de los mejores concursos que hay en la tele, que es muy ameno y permite pasar muy buen rato viéndolo. Así que no le veo un tope, creo que es un programa que puede establecerse durante muchos años en la televisión.

¿Cómo lleváis la popularidad y que os paren por la calle o que los medios hagan artículos sobre vosotros?

Borjamina: Estamos muy contentos y es que es algo que no esperábamos para nada, es algo que nos ha pillado por sorpresa. El trayecto que antes hacíamos en 5 minutos ahora lo hacemos en media hora porque nos para la gente para decirnos cosas pero como todo es positivo pues bien. Luego hay gente que te dice que está pasando por un mal momento y viendo el programa se le olvida, entonces si hacemos esa labor además de llevarnos el dinero pues es un orgullo. La televisión tiene que servir para eso para hacer a la gente que desconecte. Y luego el tema de los artículos y tal pues a veces nos puede sorprender alguno porque indagan en nuestros perfiles pero como no tenemos nada que esconder pues no pasa nada.

¿Ha habido algo que hayáis leído en redes o en algún artículo que os ha molestado?

Borjamina: No, a ver, molestar nada. Si que es verdad que no es un secreto que mi hermano es concejal en Vilagarcía. Y en ese sentido si que es verdad que a mí personalmente no me gusta que me relacionen con el mundo de la política sobre todo porque tengo una asociación y no soy militante ni nada de ningún partido. Entonces a veces si que se hace una generalidad hablando de los tres cuando es solo un perfil concreto. Por eso, yo preferiría que en ese sentido no se me mezcle en nada. Pero no me molesta y al final entiendo que por salir en la tele haya interés y que la gente quiera saber cosas de nosotros.