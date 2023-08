Marta Flich se despide de ‘Todo es mentira’ y anuncia quiénes serán sus sustitutos

Hace una semana fue Ana Terradillos la que se despidió para siempre de ‘Cuatro al día’ ante su salto a las mañanas de Telecinco con ‘La mirada crítica’. Este viernes ha sido Marta Flich la que decía adiós a ‘Todo es mentira‘ para marcharse de vacaciones antes de afrontar una nueva etapa profesional como presentadora de ‘GH VIP’.

Tras encargarse de sustituir a Risto Mejide durante prácticamente todo el verano debido a que el presentador estuvo grabando a finales de junio y primeros de julio la nueva edición de ‘Got Talent’; Marta Flich se toma un merecido descanso durante la segunda quincena de agosto para cargar pilas ante lo que la espera en otoño.

Así, Marta Flich hacía este viernes su último programa de la temporada de ‘Todo es mentira’ dejando en el aire su continuidad a partir del otoño tras su salto a ‘GH VIP 8’. No obstante, cabe decir que la intención de la presentadora es mantenerse en el formato de La fábrica de la tele y compaginarlo con su labor al frente del reality por antonomasia de la televisión.

«La intención es esa pero no puedo decir nada porque no lo sé. De momento estaré presentando unas semanas y después me cogeré unas vacaciones para descansar y para estar con la familia», aseguraba hace dos meses en la entrevista en exclusiva que le hicimos en El Televisero.

Javi Gómez y Ana Francisco, los sustitutos de Marta Flich

Nada más empezar el programa de este viernes y tras presentar a los colaboradores, Marta Flich anunciaba quiénes se encargarán de presentar ‘Todo es mentira’ en lo que queda del mes de agosto después de que en años anteriores fuera Carme Chaparro quien ocupara su lugar y Javi Gómez el de Risto Mejide.

«Ya lo avanzo, Javi Gómez estará con Ana Francisco presentando ‘Todo es mentira’ a partir del lunes», adelantaba la presentadora al arrancar el programa. «Yo me voy a tomar unas vacaciones», añadía Marta. «Con muchas ganas, intentaré no desordenar nada», confesaba entonces Javi Gómez, que ya tiene experiencia como sustituto del programa.

Justo al final del programa y tras conectar con Mónica Sanz, Marta Flich volvía a despedirse de la audiencia. «El lunes más verdades en ‘Todo es mentira’ con este señor y con Ana Francisco. Estarán aquí. Una servidora se va de vacaciones, chao», añadía la presentadora.