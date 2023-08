Ana Terradillos se despide para siempre de ‘Cuatro al día’ y esta es la explicación

Son muchos los presentadores que ya se han marchado de vacaciones para disfrutar de un merecido descanso. Los últimos en hacerlo este viernes han sido Dani Mateo y Ana Terradillos. El presentador ha dicho adiós a ‘Zapeando’ y la vasca hacía lo propio en ‘Cuatro al día‘.

No obstante, el adiós de Ana Terradillos no era una simple despedida hasta septiembre. Y es que la presentadora se despedía este viernes de ‘Cuatro al día’ para siempre tras un año al frente del programa de las tardes de Cuatro para dar el salto a Telecinco donde a partir de septiembre conducirá ‘La mirada crítica‘ a primera hora de la mañana.

Nada más empezar el programa y en la conexión con Marta Flich desde ‘Todo es mentira’, Ana Terradillos confesaba que le daba mucha pena despedirse de ‘Cuatro al día’. «Estoy un poquito revuelta, me da una pena dejar ‘Cuatro al día’ y dejar de decir buenas tardes Marta», aseveraba.

«Hoy termino mi etapa en este programa pero la termino con muchísima ilusión. Me ha enseñado muchas cosas y les hemos contado historias increíbles», añadía Ana Terradillos mientras que Marta Flich le felicitaba por el buen trabajo realizado en este año.

La emotiva sorpresa de ‘Cuatro al día’ a Ana Terradillos

Tras presentar ‘Cuatro al día’ con normalidad, como era de esperar Ana Terradillos esperaba hasta el final del programa para despedirse de todo el equipo del programa y de toda la audiencia para siempre. Lo hacía justo después de que el espacio emitiera un vídeo con sus mejores momentos y que Mónica Sanz le confesara lo mucho que la quería y que le deseaba lo mejor. «Te vamos a echar muchísimo de menos, ha sido un lujazo tenerte con nosotros, te quiero un montón y te deseo mucha suerte en esta nueva etapa», le decía la copresentadora.

«Me voy de vacaciones pero les dejo en muy buenas manos, las de mi amiga a la que adoro y quiero y que es una profesional como la copa de un pino y también estará con ella Miquel Valls», empezaba diciendo Ana Terradillos después del vídeo y recibir un ramo de flores con una tarjeta de despedida y la sorpresa de su perra Trufa.

«Gracias equipazo, sois un equipo maravilloso. He disfrutado, he aprendido. Cuanto trabajo y profesionalidad. Os llevo en mi corazón, me habéis hecho muy feliz.. Gracias a ustedes señores, nos han hecho un pelín más fuertes y he notado el cariño. En septiembre, nos vemos en las mañanas de Telecinco, les espero a todos ustedes. Pasen buen verano y nos vemos», terminaba diciendo Ana Terradillos.