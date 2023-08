Lorena García frena en seco a Two Yupa por lo que llega a decir de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho sigue ocupando horas y horas en televisión. Sin ninguna duda, se ha convertido en el tema del verano de todos los programas de actualidad y entretenimiento y todas las miradas están puestas en Tailandia y en la condena de muerte o de cadena perpetua que se prevé que le caiga al hijo de Rodolfo Sancho. Sin embargo, un asunto tan delicado lleva en ocasiones a que los presentadores de los programas tengan que cortar a sus colaboradores, como ha ocurrido este martes con Lorena García en ‘Espejo Público‘.

El matinal de Antena 3 se centraba en informar de la última hora del caso. La madre de Daniel Sancho volvía a acudir a la cárcel a visitar a su hijo, a la vez que manifestaba su deseo de reunirse con la familia del fallecido Edwin Arrieta. Asimismo, ‘Espejo Público’ detallaba las herramientas que la policía habría clasificado como aquellas que habría utilizado Sancho para descuartizar a Arrieta.

Para contar con información directamente de Tailandia, ‘Espejo Público’ ha contado este martes con la presencia de Two Yupa. Ha sido ella misma quien ha confesado frente a Lorena García la preocupación que existe en el país por la posible caída del turismo en la zona por el caso de Daniel Sancho: «Me da mucha pena la gente de Koh Phangan y la provincia Surat Thani. Espero que no afecte al turismo».

«Hay mucha gente que se está quejando por la inseguridad. La gente allí son como muy tranquilos, de pueblo, y sucede eso y…», ha proseguido explicando Two Yupa. «Algunas amigas que tienen tienda de masajes, me han dicho: ‘¿Y si vienen los españoles nos van a descuartizar?'» Bueno, bueno… Eso ya es como que se les ha metido en la cabeza. Es una pregunta un poco fuerte», soltaba Two Yupa.

Tales declaraciones creaban un silencio incómodo en el plató de ‘Espejo Público’. Nadie sabía qué contestar a Two Yupa. Solo Lorena García ha querido cortar en seco el asunto para cambiar de tema y defender a los españoles ante tales declaraciones: «Hay que desligar. Situaciones así las puede generar cualquier persona del mundo«, sentenciaba la presentadora.