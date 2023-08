‘La Promesa’ desenmascara un oscuro secreto tras tender una trampa a este personaje

Es uno de los grandes baluartes de TVE a día de hoy en lo que a audiencia se refiere. Es junto a ‘El Grand Prix’ la gran revelación de este 2023 y ambos junto a ‘4 estrellas’ forman el tridente de oro en el consumo en diferido de julio. Hablamos de ‘La Promesa‘, que sigue triunfando cada sobremesa en La 1.

Si en el capítulo de este martes asistimos a Jana enterándose del regreso de Ramona, la mujer que le cuidó tras la muerte de su madre y el secuestro de su hermano, a Luján. ¿Por qué vuelve? ¿Cómo afectará su vuelta a la protagonista? Tendremos que esperar unos días.

Lo que si hemos descubierto en el capítulo de ‘La Promesa’ de este miércoles es el oscuro secreto que escondía Carlos, el profesor, y posiblemente uno de los motivos que le llevó a desaparecer del palacio de un día para otro. Así, Simona y Candela no pararon de buscarle hasta que dieron con él.

Sin embargo, a las cocineras no les cuadran algunas cosas que oculta el profesor. Y por ello, Simona y Candela no se han cortado nada al hacerle una pregunta muy directa a don Carlos. «¿Por qué nos ha mentido?», le preguntaban. «Yo no les he mentido», respondía él. «Eso no es verdad, le hemos tendido una trampa para ponerle a prueba y usted ha caído de lleno en ella», espetaba Candela antes de decirle que sabían que les había engañado con su caída pues les había dicho a cada una de ellas una hora diferente a la que se habría producido.

Así, ni Candela ni Simona se creen lo que don Carlos les había contado hasta ahora. «No sé cayó usted por ningún terraplén», defendía Simona. «Ni a la media noche ni al alba. Esas heridas se las ha hecho alguien», recalcaba entonces Candela. «¿Quién?», le preguntaba su compañera. Y finalmente, el profesor confesaba toda la verdad: «Mi hija». Una respuesta que dejaba a las cocineras de La Promesa completamente en shock.

https://twitter.com/La1_tve/status/1689297734602551296

María Fernández le hace una encerrona a Salvador en ‘La Promesa’

Por otro lado, en el capítulo 160 de ‘La promesa’ que ha emitido La 1 este miércoles hemos visto como María Fernández orquesta una encerrona para que Abel, el amigo médico de Manuel y encargado de observar el embarazo de doña Jimena, le haga un examen médico a Salvador. Para ello, la doncella le hace creer a su novio que han quedado con Rómulo.

«Me has engañado y no tienes ningún derecho a hacerlo», le soltaba Salvador a su chica tras enterarse de que todo ha sido una trampa para que el médico le haga una valoración del ojo por el que no ve tras la guerra. «Si lo he hecho es porque me importas y puede que termines odiándome pero si no te dejas ayudar todo está perdido», le replicaba ella.

Finalmente, Abel exploraba a Salvador y le daba una gran noticia al joven lacayo de ‘La Promesa’. «Estoy seguro de que Salvador mejorará. El ojo está dañado, pero creo que Salvador podrá recuperar la visión en cierta medida o quizá por completo», le cuenta el médico a María Fernández. «La ceguera se debe a que hay metralla alojada en el interior del globo ocular, pero una vez extraída intuyo que volverá a ver», sentenciaba el doctor.