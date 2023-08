La firme decisión de Josep Pedrerol tras ver lo de la familia de Rubiales: «Vamos a dejarla»

El caso de Luis Rubiales sigue copando todas las portadas tanto a nivel nacional como internacional y llenando horas y horas de televisión. En las últimas horas, han sido varias mujeres de la familia del que fuera presidente de la RFEF las que han dado un vuelco a todo con su madre encerrada en una iglesia en huelga de hambre y varias primas señalando una vez más a Jenni Hermoso. De todo ello hablaron este lunes en ‘El Chiringuito de Jugones‘ con Josep Pedrerol.

Después de ofrecer todas las informaciones de última hora, Josep Pedrerol quiso analizar el asunto junto a sus colaboradores y mostrar claramente cuál era su visión de todo lo que está sucediendo después del beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso así como del incendiario discurso de Rubiales y el duelo de comunicados entre la RFEF y Jenni.

El hecho de que en Motril este lunes se realizara una manifestación en apoyo de Luis Rubiales también ha sido muy comentado. «Es normal que en su pueblo le defiendan, comenten sobre lo que conocen y hasta podemos hablar de si Rubiales cacería o no cacería, pero aquí hay una inocente que es Jenni Hermoso», defendía de primeras Josep Pedrerol.

Josep Pedrerol, claro y rotundo sobre la familia de Rubiales

«Vamos a dejarla ahí, aparte, ella es protagonista sin quererlo. Ya hizo un comunicado y tiene derecho a estar al margen. Me parece un error cuando aparece la prima, la hermana… diciendo que por favor diga la verdad. Jenni Hermoso ha dicho la verdad, lo que sintió en ese momento», proseguía comentando el presentador.

Por todo ello, Josep Pedrerol no pudo ser más claro en ‘El Chiringuito’. «No hay más, no hay que provocar este tipo de conflicto, creo que no toca. No lo haremos bien si buscamos más culpable. Así que no caigamos en eso», sentenciaba el presentador.