Jonan Wiergo no se corta en decir ahora lo que le ha acarreado ‘Supervivientes’ con Adara

Adara Molinero y Jonan Wiergo se convirtieron en íntimos amigos durante su paso por ‘Supervivientes 2023‘. Amistad que se ha hecho todavía más estrecha tras su salida del concurso. Juntos han viajado ya a Valencia y Barcelona, donde se lo han pasado en grande.

Ahora, ambos han querido compartir con sus seguidores de Instagram lo mucho que han aprendido en su aventura en Honduras. Ha sido el influencer el primero en hacer una reflexión pública sobre todo lo vivido. Lo ha hecho en una foto en la que aparece celebrando con Adara el haber llegado hasta la final del concurso: «Más de un mes desde este momento y sigo dándole vueltas a todo lo que viví. Al salir le dije a todo el mundo que no quería volver a recordar y que intentaría pasar página rápido. Pero es complicado desconectar después de los cuatro meses y volver a conectar tan rápido con la vida que tenía antes de irme».

Los cariñosos mensajes entre Jonan Wiergo y Adara

«Hay muchas cosas que han cambiado en mí, y todo ha sido gracias al aislamiento. Y eso me hace pensar mucho en la cantidad de cosas, muchas de ellas, innecesarias en nuestro día a día. No sé si servirá de mucho pero si me estás leyendo, te lanzo un mensajín: aprovecha las buenas personas, evita las negativas, trabaja por y para ti, y si tienes que dar un puto cambio radical, hazlo», ha añadido Jonan.

Además, ha animado a todos sus seguidores a lanzarse a por sus sueños: «Intenta no frenarte, porque esto es real. Y es que no es la gente la que nos frena a hacer cosas, sino nuestra propia mente la que nos juega malas pasadas. Estas solitx en este mundo, y algunas personas te van a acompañar en el camino, así que disfruta de ellas y aprende lo que puedas. Eres lo suficientemente válidx y lo suficientemente fuerte para hacer todas esas cosas que quieres hacer, pero ni tú te imaginas lo fuerte que eres».

Una reflexiva publicación que ha leído atentamente Adara Molinero, quien ha dado la razón a su amigo, al que le ha dicho que está convencida de que «el cambio, si uno lo necesita, está en la mano de uno». «Esta experiencia dura y maravillosa nos ha marcado de por vida. Ojalá nunca se nos olvide lo que pasamos, lo que vivimos y lo que sentimos en todos los sentidos. Te quiero mucho, te llevo tatuado en mi piel pero también en mi corazón», le ha confesado la hija de Elena Rodríguez, quien ha recibido como respuesta un cariñoso «te quiero mucho».