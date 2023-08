Imanol Arias se refiere en estos explícitos términos sobre Jorge Javier Vázquez y sorprende

Tras dos meses desaparecido de las redes sociales y casi tres de la televisión, Jorge Javier Vázquez reaparecía el pasado martes con un mensaje desconcertante al acabar con un «hasta siempre». A este mensaje en Instagram, el presentador de ‘Sálvame‘ ha recibido numerosas reacciones como la de Jesús Calleja o Imanol Arias.

En su publicación, Jorge Javier Vázquez relataba como había viajado hasta Buenos Aires para ir a ver a una de sus artistas favoritas, Nacha La Macha. «Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: ‘Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'», revelaba el catalán.

«Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de “sé que han cruzado fronteras para oírme “ y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada. El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas», proseguía compartiendo Jorge Javier en un momento delicado tras su baja médica y que aplaudía Imanol Arias.

«Está siendo un viaje emocional muy intenso que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable», añadía.

Imanol Arias alaba a Jorge Javier Vázquez

Pero si hay algo que ha descolocado de esta publicación de Jorge Javier Vázquez es el final. Y es que el presentador se despide con un «Hasta siempre». Todo ello mientras se ha publicado que el catalán podría volver a Telecinco con un nuevo programa para competir contra ‘El Hormiguero’. Una vuelta que ansían muchos como Jesús Calleja.

Por su parte, Imanol Arias no ha dudado en aplaudir el mensaje de Jorge Javier Vázquez y en reivindicar la figura de Nacha La Macha. «Oro Jorge. Oro talentoso y brillante @nachavaraoficialok. Amas buenos aires y yo te amo también», escribía el actor de ‘Cuéntame cómo pasó’.