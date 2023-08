Jesús Calleja dicta una sentencia inapelable a Jorge Javier Vázquez por cómo le define

Jorge Javier Vázquez reaparecía este martes tras más de dos meses desaparecido de la televisión y de las redes sociales. Lo hacía a través de su cuenta de Instagram con una reflexión que ha dado que hablar por las palabras con las que remata el texto. La reacciones han sido inmediatas y, entre ellas, se encuentra la de Jesús Calleja.

Si bien, el comunicador catalán colgaba un vídeo de la actriz y cantante argentina Nacha Guevara, a la que ha ido a ver a Buenos Aires. «Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: ‘Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'», reveló.

«Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de “sé que han cruzado fronteras para oírme “ y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada. El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas», prosiguió compartiendo Jorge Javier en un momento complicado emocionalmente para él que ha implicado su baja médica.

Al hilo, Jorge Javier Vázquez daba pinceladas de su estado y lanzaba un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: «Está siendo un viaje emocional muy intenso que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable».

Jesús Calleja: «Te necesitamos como una joya de la televisión irrepetible»

Eso sí, descolocaba con sus palabras finales: «Hasta siempre». Y es que hay que recordar que en las últimas semanas se ha publicado que Jorge podría volver a Telecinco a partir de septiembre con un nuevo programa que vendría a competir contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Así, han sido muchos los que han reaccionado implorando su vuelta cuanto antes. Entre ellos, su compañero de cadena Jesús Calleja.

«Emocionantes tus palabras, escritas con verdad, sin postureo, algo que agradecer en estos tiempos. Vuelve pronto, te necesitamos como una joya de la televisión irrepetible. Besos amigo», ha sido el comentario que el presentador de Cuatro le ha dejado en el post. Unas palabras de Jesús Calleja que han recibido un aluvión de ‘me gusta’ entre los nostálgicos de Jorge Javier Vázquez por definirle como «una joya de la televisión».