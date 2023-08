Horóscopo del fin de semana, del 11 al 13 de agosto: Predicciones en cada signo del zodiaco

Encaramos el segundo fin de semana de agosto y la astróloga Esperanza Gracia ha adelantado en su horóscopo cuál será el devenir de cada signo del zodiaco: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Cómo de afortunado va a ser tu signo en cuanto a salud, trabajo, dinero o amor durante el puente del 15 de agosto?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, este fin de semana la Luna está en el signo de Cáncer. Mientras que el Cuarto Menguante de la Luna, que se alcanzó el martes pasado tuvo un efecto notorio; renovando nuestra vida con cambios y situaciones que pueden desconcertarnos, pero que serán positivos. Estas noches de verano estamos disfrutando de la mágica lluvia de estrellas de las Perseidas. No dejemos de mirar al cielo y pedir un deseo.

Conoce ya lo que te dicen los astros para tu signo del zodiaco este fin de semana, con el pronóstico del horóscopo del viernes 11 al domingo 13 de agosto de 2023:

Horóscopo fin de semana Acuario

Este fin de semana puedes sentir que estás en una encrucijada, sin saber qué camino seguir… Debes decidir pensando en lo que más te conviene. De cualquier manera, estate tranquilo porque contarás con ayudas inesperadas que supondrán un gran apoyo para ti.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Puede que este fin de semana un encuentro casual te permita entablar una relación inesperada y original. Te liberarás de cualquier prejuicio que te condicione y tendrás nuevas expectativas que te harán ver la vida con ojos nuevos.

Horóscopo fin de semana Aries

La energía de la Luna te ayuda a apartar de tu vida aquello que te impide ser feliz. Este fin de semana no descuides la relación de las personas que han entrado recientemente en tu vida. Atrévete a vivir lo que te pide tu corazón.

Horóscopo fin de semana Géminis

Puede que te sientas un poco perdido y que necesites reflexionar sobre tu vida, pero no pierdas el tiempo con dudas de última hora y sigue adelante con tus planes, que puedes dejar pasar oportunidades muy interesantes.

Horóscopo fin de semana Tauro

Este fin de semana puedes sufrir altibajos de humor que repercutirán en tu relación con los demás. Cualquier actividad que hagas será buena porque te servirá para relajarte y descargar el exceso de energía.

Horóscopo fin de semana Virgo

Marte transita por tu signo y puedes sentirte alterado, al borde de tus fuerzas, pero vas a encontrar los apoyos que necesitas en tu entorno. Este fin de semana haz algo que te serene y no tomes decisiones si no las has meditado con calma.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Puedes recibir una interesante propuesta que te obligue a replantearte tu forma de vida. Aprovecha que los días 11, 12 y 13 tienes a la Luna en tu signo y coincide con la máxima actividad de la lluvia de estrellas las Perseidas para pedir un deseo al cielo.

Horóscopo fin de semana Piscis

Tú, que tanta importancia das a los detalles, este fin de semana puedes sentirte defraudado por la actitud de alguien a quien quieres. Sin embargo, puede surgir algo inesperado que traiga alegría a tu corazón. Recuerda que tú eres lo primero.

Horóscopo fin de semana Libra

Puedes verte obligado a reorganizar tu agenda para dedicarle más tiempo a tu familia. Será algo muy beneficioso para todos porque compartiréis sentimientos que os unirán más. Este fin de semana darás lo mejor de ti mismo y será un lujo tenerte cerca.

Horóscopo fin de semana Leo

Felicidades. Este fin de semana puede suceder algo inesperado que traiga mucha felicidad a tu vida. Abre tu corazón y permítete el lujo de soñar… Si surge una invitación repentina no la rechaces porque puede ser una excelente oportunidad para conocer gente estupenda.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Este fin de semana puede haber contratiempos familiares, pero podrás solucionarlos y las tensiones se suavizarán. Si piensas que la monotonía inunda tu vida, puede surgir una historia de amor que rompa tus esquemas y te haga ver la vida con otros ojos.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Los buenos aspectos astrales que estás recibiendo atraen la suerte a tu vida y te animan a luchar por tus sueños. Este fin de semana con el guapo subido, serás como un imán que atrae el amor.