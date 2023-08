Horóscopo de hoy, jueves 10 de agosto: Ranking de los 3 signos zodiacales más afortunados

La astróloga Esperanza Gracia anticipa cuánta suerte va a correr cada signo del zodiaco en su horóscopo diario de este jueves: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Pero cuál es el ranking para hoy con los signos más y menos suerte? Te lo contamos.

El ranking de los tres signos del zodiaco más afortunados este jueves es el siguiente: Escorpio, Libra y Acuario son los más agraciados, y Tauro, Sagitario y Cáncer se sitúan en el farolillo rojo como los tres que menos.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, el Cuarto Menguante de la Luna, que se alcanzó el martes en el signo de Tauro, tiene un efecto inmediato: va a renovar nuestra vida con cambios y situaciones que pueden desconcertarnos, pero que serán positivos. Estas noches de verano estamos disfrutando de la mágica lluvia de estrellas de las Perseidas. No dejemos de mirar al cielo y pedir un deseo.

Descubre lo que te dice el horóscopo para tu signo del zodiaco este jueves 10 de agosto de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Hoy el destino puede traerte una sorpresa maravillosa. Estás en racha y todo te va a salir mucho mejor de lo que imaginas. No presumas de los éxitos que estás cosechando para no despertar envidias. Tú ve a lo tuyo, diviértete y disfruta.

Horóscopo diario Escorpio

Si estás de vacaciones, aprovecha el relax del verano para romper normas y vivir nuevas experiencias que te alejen de la rutina y de la monotonía. De esta manera, te sentirás más dueño de ti.

Horóscopo diario Aries

Con ese optimismo que te caracteriza y esa actitud tan positiva que tienes ante la vida, podrás con todo lo que venga y tendrás mucho éxito. El ámbito profesional está muy favorecido, y si tienes que llegar a algún acuerdo importante lo vas a conseguir.

Horóscopo diario Géminis

Necesitas llevar hábitos saludables que te permitan recuperar la energía que has perdido para afrontar los bandazos de la vida. Con la Luna hoy en tu signo, tu poder de seducción está por todo lo alto.

Horóscopo diario Tauro

Aunque surjan contratiempos con los que no contabas, te mantendrás firme y no abandonarás los objetivos que te has marcado. Serás un apoyo muy importante para una persona que está pasando un mal momento. Vienen nuevas responsabilidades económicas.

Horóscopo diario Virgo

El guerrero planeta Marte en tu signo hace que estés muy activo y puede que tu vida sea un poco caótica. Necesitas librarte de tanto ajetreo y cultivar la calma interior. Puede que recibas un dinero con el que no contabas.

Horóscopo diario Cáncer

La Luna Menguante te anima a dejar atrás lo que no te hace feliz para que te sientas libre, como si te hubieras quitado un peso de encima. Es momento de buscar respuestas en tu interior y de potenciar tu espiritualidad.

Horóscopo diario Piscis

Hoy vas a sentir que la renovadora energía de la Luna te ayuda a pasar página de un capítulo amargo de tu vida, y así podrás centrarte en el presente y llenarte de nuevas ilusiones. En temas del corazón, escucha a tu intuición.

Horóscopo diario Libra

Necesitas olvidar algo del pasado que te está condicionando mucho, y ahora que la Luna está en su fase menguante es el momento de conseguirlo. No interfieras en asuntos que no te afectan directamente para evitarte problemas.

Horóscopo diario Leo

Felicidades. Hoy vas a saber salir airoso de cualquier reto que te presente la vida, y un proyecto que tienes en mente puede ponerse en marcha muy pronto. Tus asuntos económicos van por buen camino.

Horóscopo diario Sagitario

Pueden surgir enfrentamientos con personas de tu entorno y tendrás que hacer un gran esfuerzo para no perder la calma. Si dejas pasar el temporal todo se resolverá antes de lo que imaginas. Propuestas laborales nuevas.

Horóscopo diario Capricornio

Tienes al planeta Mercurio muy bien aspectado, y estás muy comunicativo y dialogante, por lo que es el momento de llegar a acuerdos y cerrar negociaciones que estaban en el aire. Tu vida personal requiere cambios y ahora debes llevarlos a cabo.