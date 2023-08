Horóscopo: Cómo influye la Luna Llena de hoy martes 1 de agosto a tu signo del zodiaco

Damos la bienvenida al mes de agosto y la astróloga Esperanza Gracia ha pronosticado cómo va a influir la mágica Luna Llena de este martes en todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿A qué signos va a afectar más?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, vamos a estar bajo el influjo de la Luna Llena, una Superluna que tiene lugar hoy martes 1 de agosto, y que es la primera de la dos que tendrán lugar este mes de agosto. El Sol, que sigue transitando por el signo de Leo, activa nuestro optimismo y las ganas de disfrutar del verano.

Descubre lo que dice el horóscopo para tu signo del zodiaco en este primer día de agosto, con la Luna Llena en Acuario, una mágica superluna, y que será la primera de las dos que tendrán lugar durante este mes.

Horóscopo diario Acuario

Das la bienvenida al mes de agosto con una espléndida Luna Llena, que se halla en tu signo y potencia tu fuerza interior y tu talento para que brilles con luz propia. Recuerda pedir un deseo, seguro que se te cumple.

Horóscopo diario Escorpio

Es el momento de liberarte de esas dudas e inseguridades que a veces tanto daño te hace y dejar que hable tu corazón. La Luna Llena va a traer nuevas ilusiones a tu vida. Recuerda pedirle un deseo.

Horóscopo diario Aries

Has empezado el mes un poco debilitado, pero gracias a la Luna Llena es el momento de concentrar todas tus energías para dar por finalizadas situaciones que estabas arrastrando y enfocarte hacia nuevas metas.

Horóscopo diario Géminis

Hoy la Luna Llena te dará una fuerza increíble para seguir luchando, para no desfallecer nunca, para encarar el día con la mejor de tus sonrisas. Recuerda hacer un ritual y pedir un deseo.

Horóscopo diario Tauro

Gracias a la Luna Llena y a Júpiter que sigue en tu signo, la suerte estará de tu lado y te resultará muy fácil conseguir lo que quieras. Gozarás de una energía envidiable. Pide un deseo a la Luna Llena.

Horóscopo diario Virgo

Tu vitalidad y sentido del humor se verán potenciados con la energía de la Luna Llena, y eso te ayudará a superar cualquier bache que puedas estar atravesando. Recuerda pedir un deseo.

Horóscopo diario Cáncer

No te cierres a vivir emociones que hace tiempo no experimentabas y que pondrán una nota de color en tu vida. La Luna es tu regente, y esta Luna Llena no puede ser más favorable contigo. Aprovecha este momento cargado de buena energía cósmica para pedir un deseo.

Horóscopo diario Piscis

La Luna Llena te va a traer momentos de ocio y disfrute, que te harán olvidar sinsabores pasados, y va a despertar tu lado más misterioso y sensual. Recuerda hacer un ritual y pedir algún deseo, seguro que te lo concede.

Horóscopo diario Libra

La Luna Llena te ayudará a superar un periodo algo conflictivo y confuso. Notarás como si una pesada carga desapareciera y se abrieran nuevas puertas a la esperanza. Serás feliz. No dejes de pedir un deseo.

Horóscopo diario Leo

Felicidades. El Sol y la Luna Llena van a despertar en ti nuevas ilusiones, nuevas inquietudes, nuevos propósitos… Aprovecha este momento cargado de unas energías cósmicas muy fuertes para pedir un deseo al firmamento.

Horóscopo diario Sagitario

Gracias a la buena energía de la Luna Llena no habrá impedimentos ni barreras que te alejen de tus planes. Si necesitas que algo salga bien, saldrá. Momentos de complicidad con alguien muy especial para ti.

Horóscopo diario Capricornio

Gracias a la energía de la Luna Llena, es el momento de mostrar tus sentimientos y decir lo que sientes a esa persona que tanto te interesa. Trata de finalizar tareas que tengas pendientes, te sentirás mejor.