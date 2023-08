Gonzalo Miró se manifiesta así sobre Rubiales y lanza esta seria pregunta: «¿Dónde estáis?»

Es el tema de la semana. Y Gonzalo Miró no ha dudado en verbalizar lo que muchos piensan. El comentarista deportivo ha explotado contra los futbolistas de élite que no se han pronunciado ni han dado su apoyo a Jenni Hermoso tras el beso no consentido que le dio Luis Rubiales después de la victoria de España en la final del Mundial de fútbol femenino.

Este sábado 26 de agosto, en el programa radiofónico ‘Tiempo de Juego’, conducido por Paco González en COPE, el también colaborador de ‘La Roca‘ en La Sexta mostró su indignación ante el incomprensible silencio de los grandes futbolistas: «¿Dónde están los futbolistas masculinos?», se preguntó.

«Señores. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Aparezcan», comentaba el colaborador, visiblemente enfadado. «¿Nadie tiene nada qué decir, solo Borja Iglesias?», se preguntaba Gonzalo Miró. Cabe recordar que el jugador bético se negó a formar parte de la Selección hasta que se tomen medidas contra el presidente de la Federación.

Gonzalo Miró explota ante el silencio de los futbolistas: «¿Dónde estáis?»

El madrileño expresó su estupefacción al no encontrar ninguna manifestación pública más al respecto. «¿Les da igual lo que les pase a sus compañeras?», se preguntaba. Gonzalo Miró fue más allá y señaló directamente a los capitanes de la Selección, así como a otros futbolistas de gran relevancia: «¿Dónde están Álvaro Morata, Dani Carvajal y toda esa gente? ¿Se lavan las manos, les da igual lo que está pasando? ¿Van a tener que ser ellas las que saquen esto adelante sin la ayuda de los hombres? ¡Pero bueno, por favor!».

«Esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de la sociedad entera», añadía el comentarista deportivo. Del mismo modo, compartió su decepción con el fútbol masculino, dejando claro que el silencio de todos estos futbolistas le parecía tan «asombroso» como «indignante».

Por su parte, Paco González señaló que los futbolistas podrían estar esperando a que todo esto se aclarase por petición de sus clubes. Aunque ya había otros muchos que habían pedido la dimisión de Rubiales de forma pública. Pero esto no fue excusa para Gonzalo Miró, quien hizo una importante reflexión: «Esto supera al deporte, esto va de derechos e igualdad. ¿No se solidarizan con sus compañeras? ¿No tienen una opinión?», insistía.

Por último, el hijo de la mítica Pilar Miró criticó al entrenador de la Selección Masculina, Luis de la Fuente, por aplaudir «las salvajadas que ha dicho hoy el señor Rubiales, un discurso que no puede ser más machista». Cabe decir que el seleccionador ha enviado un comunicado condenando la actitud de Rubiales pero después de haberle aplaudido su indignante discurso.