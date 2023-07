Gonzalo Miró atiza a la organización de ’25 palabras’ con Christian Gálvez: «Sois unos jetas»

Gonzalo Miró ha saltado esta semana a las tardes de Telecinco con motivo de su participación en el concurso ‘25 palabras‘ que presenta Christian Gálvez. Una breve andadura de tres días para poner a prueba su agilidad mental y sus artes adivinatorias que no está dejando indiferente.

El presentador comparte experiencia con la actriz y colaboradora Bibiana Fernández y el escritor Boris Izaguirre, que son algunos de los concursantes famosos de esta semana. El papel de las celebrities que acuden a este game show y que van rotando cada tres entregas es muy importante, pues ayudan a que el participante anónimo logre el mayor número posible de puntos en diversas rondas para poder llegar a la prueba final. Una prueba final cargada de tensión en las últimas semanas, ya que el bote está a punto de alcanzar la friolera de los 900 mil euros.

Pues bien, este miércoles, Gonzalo Miró y Boris Izaguirre formaron el equipo de Álex, que goza ya de bastante veteranía en ’25 palabras’. Acumula varias semanas consecutivas en el concurso con gran éxito y, en muchas ocasiones, pasando a la final y quedándose a muy pocas palabras de completar el panel y lograr ese desorbitado bote de dinero.

Fue el caso este 26 de julio, pero antes de llegar a ese punto, Gonzalo Miró disputó una accidentada ronda que no pudo resolver satisfactoriamente. El colaborador televisivo tenía que conseguir que sus compañeros de grupo, Álex y Boris, acertaran los términos ‘Tokio’, ‘Lleida’, ‘Gestos’, ‘Bicicleta de montaña’ y ‘Secamanos’ a base de pistas. Para ello contaba con 25 palabras y un tiempo limitado de 45 segundos.

‘Tokio’ y ‘gestos’ fueron adivinadas sin problemas, pero cuando llegó el momento de sacar adelante ‘bicicleta de montaña’, Miró se hizo un lío y los nervios le traicionaron. En primer lugar, dio el nombre de Indurain, el famoso ciclista navarro; y, acto seguido, se le escapó la palabra ‘montaña’ cuando, según las reglas, no estaba permitido al formar parte de la frase que debían adivinar.

Consciente de ese garrafal error, Gonzalo Miró se lamentó y abandonó el juego. «Me cago en su puta… Venga, sácame el rojo (de invalidación), sácame el rojo, ya me lo sé», exclamaba, dirigiéndose a la dirección del programa. «No te lo han invalidado eh», le respondían. «Pero lo había dicho, había dicho montaña, me sé las normas del juego», insistía él, dándose así por vencido.

«Pero sabiéndolas ¿cómo no te callaste?», le reprochaba Boris Izaguirre. «Porque en el momento que he dicho ‘montaña’ me va a salir la lucecita roja», se defendía Gonzalo. «Fijaos en la nobleza de Gonzalo que no habíamos timbrado el rojo porque dijiste ‘montañ’ pero reculaste a tiempo», intercedía Christian Gálvez. «O sea… no me hagáis el lío porque, si llegó a seguir, me sacáis la lucecita roja. No me seáis jetas, no seáis jetas», sentenciaba Gonzalo Miró como recado a la organización de ’25 palabras’. «O no, nunca sabremos si le hubiésemos puesto el rojito», zanjaba Gálvez.