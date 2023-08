‘GH VIP 8’ dispara las especulaciones por su promo con Sandra Barneda: ¿será presentadora?

Queda poco más de un mes para que las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra vuelvan a abrir sus puertas con el regreso de ‘GH VIP‘ cuatro años después. Y por ello, Telecinco ha aumentado la promoción de la octava edición del reality con dos nuevas promos. Una protagonizada por Marta Flich y otra por Sandra Barneda.

Tras anunciar su estreno para el próximo 14 de septiembre, revelar su nuevo logo y mostrar la casa completamente en obras; ahora Telecinco ha decidido seguir creando hype en su audiencia con dos nuevas promos en las que vemos lo que podría ser el célebre confesionario de ‘GH VIP 8’.

En este anuncio, ‘GH VIP 8’ juega con Marta Flich haciéndola creer que ha llegado el momento de nominar. Pero cuando la presentadora intenta dar sus nominaciones, el ‘Súper’ le interrumpe y le dice que lo que ella tiene que hacer es presentar.

«¿Qué nervios no, nominar? A ver con tres puntos no tengo nada en contra pero…», comenta Marta Flich. «Marta a ti no te toca nominar, te toca presentar», le confiesa el súper. «Uy, ¿qué buen gusto tenéis no?», reacciona la copresentadora de ‘Todo es mentira’.

No te damos la razón, Marta, porque la tienes 😍. #GHVIP8, el 14 de septiembre gran estreno en @telecincoes 🥳🥳 pic.twitter.com/a7x26IlYjx — Gran Hermano (@ghoficial) August 7, 2023

La desconcertante promo de ‘GH VIP’ con Sandra Barneda

Pero esta nueva promo con Marta Flich no es la única que ha lanzado Telecinco. La cadena de Mediaset también estrenó este lunes otro anuncio en el que en el mismo confesionario vemos a Sandra Barneda dirigiéndose también al ‘Súper’. «¡Ey, Súper, qué alegría! Oye, la verdad es que yo te tengo que decir que no soporto la falsedad. Yo vengo aquí para demostrar que soy auténtica. Claro, auténtica», confiesa la presentadora de ‘Así es la vida’ y ‘La última noche’.

Como era de esperar, la presencia de Sandra Barneda en esta promo ha generado mucho desconcierto entre los fans que ya han empezado a rumorear con que la catalana pueda formar parte del equipo de presentadores junto a Marta Flich y Ion Aramendi.

Lo cierto es que desde Mediaset no se quiere dar más información al respecto. «La campaña de promoción se irá viendo», aseguran dejando la incógnita de si la presencia de Sandra Barneda es simplemente como campaña de promoción o si la presentadora tendrá algún papel especial en ‘GH VIP 8’.