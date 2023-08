El hombre de negro revela el motivo real por el que dejó a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’

El hombre de negro fue durante muchos años un perfil fundamental de ‘El Hormiguero‘. Sin su personaje el formato de Antena 3 no se entendía, puesto que le daba presencia y era uno de los elementos que mejor jugaba con los personajes. Además, su sección eran de aquellas que enganchaban al espectador a la televisión.

«Hicimos cosas tremendas. Algunos experimentos tardábamos meses en prepararlos y luego la ejecución solo llevaba unos minutos», ha explicado ahora en una entrevista a El Mundo, donde ha expresado creer que la audiencia no sabía realmente la complejidad de los experimentos que se hacían en directo: «Yo creo que la gente no se daba cuenta del nivel de dificultad que tenía lo que hacíamos».

Sin duda alguna, eran los experimentos más a lo grande, los que se hacían a las afueras del plató de ‘El Hormiguero’ los que más éxito tenían: «Lo que más llamó la atención fue la sección de ‘Arte a lo bestia’. Hacíamos cosas como poner coches hacia arriba, en punta tipo piezas de dominó, cosas así de brutales. Esto último, por ejemplo, tuvo mucho éxito».

«Sentía que había hecho todas las cosas grandes que se podían hacer»

Sin embargo, llegó un día en que El hombre de negro se cansó de sus secciones y decidió marcharse del programa. «Ya eran muchos años y sentía que había hecho todas las cosas grandes que se podían hacer. Fui yo el que decidió dejarlo», ha confesado a la vez que ha relatado que no fue nada fácil decírselo a Pablo Motos, a quien no le sentó nada bien la noticia: «No les gustó, no. Pero llevaba un tiempo pensándolo y fue una decisión firme».

Quien sí sigue en el formato de Antena tres es Juan, su hermano, que es Trancas en ‘El Hormiguero’. De hecho, El hombre de negro le debe a su hermano su puesto en Antena 3: «Juan formaba parte de un grupo musical El hombre linterna, también había empezado en ‘El Club de la Comedia’ y luego pasado a la radio. Un día fui a un concierto suyo en la Sala Galileo y él le había hablado a Motos de mí. Serían como las dos de la mañana cuando Motos se me acercó y me dijo: ‘Quiero que trabajes para mí’. Y yo dije: ‘¿De qué?’. Y él respondió: ‘Me da igual, pero quiero que trabajes para mí en un proyecto que tengo'».