El férreo pronunciamiento de Ana Pastor sobre las críticas a Cristinini en ‘El Grand Prix’

El odio en las redes sociales es el pan de cada día y más para los personajes públicos. Así lo está sufriendo la streamer Cristinini, que se sumaba hace tan solo unas semanas al equipo del ‘Grand Prix‘ como presentadora junto a Ramón García y Michelle Calvó. Sin embargo, su labor en el programa de televisión no les está gustado a todos, motivo por el que Ana Pastor ha querido dar la cara por ella.

Desde el estreno del formato son muchos aquellos que desde el anonimato de las redes sociales critican a Cristinini. A algunos telespectadores no les gusta la forma de obrar de la joven, que pone todo su empeño en narrar las pruebas lo mejor posible. No obstante, programa a programa tiene que ver como la señalan y la juzgan como profesional, convirtiéndola incluso en trending topic.

Por ello, Ana Pastor ha querido dar la cara por ella. La presentadora de ‘El objetivo’ está acostumbrada a pronunciarse en las redes sociales frente a las injusticias y esta vez no iba a ser menos pues nadie mejor que ella para saber lo que son los haters.

La presentadora utilizaba así su cuenta de Twitter para romper una lanza en favor de la streamer: «Flipo con los comentarios a Cristinini. Pues a mí me gusta. Antes y ahora», defiende.

Flipo con los comentarios contra @IamCristinini. Pues a mi me gusta. Antes y ahora. pic.twitter.com/SlrrWFhCHi — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) August 1, 2023

Cristinini responde a las críticas

Hace tan solo unos días, Cristinini se pronunciaba a través de su canal de Twitch por las críticas recibidas. «Estoy orgullosa porque no me lo he tomado como algo personal. Creo que si hubieran puesto a alguien que se llame Pepa, también se habría criticado. Ha sido más por el formato que por quién lo hace», empezaba defendiendo.

La joven no se toma los ataques de forma personal: «Había muchos haters míos que me criticaron a mí, pero la mayoría eran personas que no les había gustado el formato. Yo no lo entendí como gente que criticara mi trabajo, se hubiera dicho lo mismo de otra persona. La gente no estaba preparada para este cambio en los comentarios que antes hacía Ramón».

También se siente orgullosa de que una streamer haya dado el salto a la televisión: «Estoy supercontenta de ser la primera que ha abierto este camino. Tengo que dar las gracias por eso, porque allano el camino para los que vendrán después, y eso, ojito, vale mucho».