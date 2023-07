Cristinini no se esconde y da la réplica a todas las críticas por su labor en ‘El Grand Prix’

Tras una larga espera, ‘El Grand Prix‘ volvía por fin a nuestras vidas y a nuestra televisión el pasado lunes en TVE. Lo hacía a lo grande convirtiéndose en el mejor estreno de la temporada con un fantástico 26,1% de cuota de pantalla y más de 2,5 millones de telespectadores en su promedio. Además la crítica de las redes fue en su mayoría positiva. Aunque la que se llevó la peor parte fue Cristinini.

Y es que la labor de Cristinini como comentarista de las pruebas de ‘El Grand Prix’ desde una cabina emulando lo que hacen los streamer en Twitch no convenció a nadie. De hecho, la streamer se convirtió en trending topic por las críticas que lanzó la gente hacia su trabajo.

En un primer momento, la joven decidió optar por el silencio. Pero este jueves, Cristinini reaparecía en su canal para comentar toda la actualidad con sus seguidores y de paso aprovechó para hablar del estreno de ‘El Grand Prix’ y preguntarles a ellos cómo lo habían vivido. «No había necesidad de responder», empezaba a decir sobre por qué no había hablado hasta ahora del asunto.

«Estoy perfectamente. Estoy muy contenta del pedazo de estreno del programa, los datos han sido una locura. Todos sabíamos que era una apuesta arriesgada, porque todavía hay mucha gente a la que no le gustan los streamers en la tele, pero el resultado creo que ha sido positivo», aseveraba.

Asimismo, Cristinini tiene claro que las críticas no eran hacia ella como persona sino a la labor que le ha tocado ejercer. «Estoy orgullosa porque no me lo he tomado como algo personal. Creo que si hubieran puesto a alguien que se llame Pepa, también se habría criticado. Ha sido más por el formato que por quién lo hace», destacaba.

Cristinini, alto y claro tras las críticas: «La gente no estaba preparada»

«Cuando traes un programa tan antiguo y con tanta nostalgia, la gente lo quiere exactamente igual, pero eso no puede ser, las cosas cambian y la televisión evoluciona. No podía volver tal cual, la productora quería avanzar y es lo que pasa», proseguía defendiendo la joven streamer.

«Había muchos haters míos que me criticaron a mí, pero la mayoría eran personas que no les había gustado el formato. Yo no lo entendí como gente que criticara mi trabajo, se hubiera dicho lo mismo de otra persona. La gente no estaba preparada para este cambio en los comentarios que antes hacía Ramón«, insistía Cristinini sobre el motivo por el que su trabajo fue tan criticado. «Esta vez la productora quería una persona que estuviera narrando todo el rato», añadía.

Pese a los comentarios negativos, Cristinini se muestra orgullosa de lo que ha hecho y de poner un granito de arena para que poco a poco el fenómeno de los streamer se traslade a la televisión. «Estoy súper contenta de ser la primera que ha abierto este camino. Tengo que dar las gracias por eso, porque allano el camino para los que vendrán después, y eso, ojito, vale mucho«, sentenciaba.

Por otro lado, Cristinini espera que poco a poco los fans de ‘El Grand Prix’ y los nuevos espectadores vayan acostumbrándose a esta renovada versión y a sus comentarios. Aunque tiene claro que seguirá recibiendo críticas. «¿Los que me han criticado a mí? Me da absolutamente igual. Estoy superultrabien, no les hago caso. Entiendo las críticas al formato, pero el que se meta conmigo, no va a conseguir nada. Hay gente que me tiene asco y va a criticarme por todo lo que hago, pero por suerte hay mucha gente a la que sí le ha gustado. He leído muchas críticas positivas también, sobre todo en medios especializados, por lo que con eso me quedo», concluía.