El claro vaticinio del Maestro Joao sobre si habrá Gobierno y lo que pasará con Feijóo

Si alguien está viviendo con intensidad política es el Maestro Joao. Desde que se convocaron las elecciones del 23J, el colaborador hizo campaña a través de sus redes sociales para que un gobierno progresista volviera a gobernar España. Ahora, un mes después de las elecciones, predice qué ocurrirá con nuestro país, con Alberto Núñez Feijóo y si tendremos finalmente gobierno.

El mismo 23J cuando se conocieron los resultados electorales, el Maestro Joao se convertía en viral al difundirse un vídeo suyo en el que gritaba que «Feijóo ha muerto» parafraseando a ‘Verano Azul’. Ahora, en declaraciones a Outdoor, explica el significado de sus palabras en un momento tan crucial en la política española: «Metafóricamente ha muerto».

Parece que en la política también. El Maestro Joao, que habitualmente hace predicciones sobre la actualidad, sentencia que políticamente ha muerto y que en breves podría encontrarse con Pablo Casado: «Me imagino que se encontrará con Casado cualquier día para que le indique la salida, porque él está perdido todavía. Ha muerto. El espíritu anda por ahí».

Sobre el futuro de España, se muestra muy contundente. El Maestro Joao está convencido de que el próximo presidente que ocupe la Moncloa será de nuevo Pedro Sánchez: «Lo creo. Estoy totalmente seguro de que habrá un gobierno de izquierdas. Estoy seguro de que sí». Es más, recuerda que el pasado mes de diciembre ya predijo el futuro de España: «Yo es que ya tenía esa predicción hecha».

Lejos de quedarse ahí, también explica por qué se posiciona políticamente y hace campaña por aquellos ideales en loa que cree. «Cuando se toma la bandera de España en otro sentido… Yo adoro España. He vivido en mi familia y he visto los derechos que no había. Lo he vivido en una casa donde ha habido siempre un matriarcado. En eso he luchado mucho y he tenido mucho de cómplice a las mujeres. Para atrás nada, absolutamente nada», sentencia.