El Maestro Joao predice con firmeza quién va a ganar las elecciones este domingo

Este domingo, 23 de julio, todos los españoles estamos llamados a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto para elegir al presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años. Por tal motivo, el Maestro Joao, el vidente más famoso de la televisión, ha hecho su predicción sobre lo que pasará en esta cita tan importante.

El astrólogo desveló en ‘Cuatro al día’ la identidad del ganador, o ganadora, de los comicios del 23J. «Sería fácil decir que Pedro Sánchez lo tiene complicado y que no va a ganar. Pero desde aquí digo que va a ganar las elecciones. Es que va a ganar porque es inteligente», aseguró el vidente el programa de Cuatro. Además, desveló que la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones es un movimiento «premeditado» y que «lo tiene estudiadísimo».

Cabe decir que el Maestro Joao hizo esta predicción nada más anunciarse el adelanto el electoral, con todas las encuestas en contra de Pedro Sánchez y tras el varapalo del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, durante los 15 días de campaña electoral, el tour del candidato socialista por todas las televisiones parece que le ha venido de perlas, pues el PSOE ha remontado en las encuestas y tanto Sánchez como su equipo confían en un vuelco de última hora.

El Maestro Joao pide el voto para Pedro Sánchez: «¡Vota democracia!»

Sin duda alguna, uno de los mayores defensores de Pedro Sánchez a través de las redes sociales ha sido precisamente el Maestro Joao. De hecho, el vidente acudió el pasado viernes al mitin fin de campaña del PSOE en Getafe. Mostrando así todo su apoyo al presidente del Gobierno saliente y candidato a la reelección.

Pero, lejos de quedarse ahí, unas horas antes de que diera comienzo el día electoral, el astrólogo ha querido compartir a través de su perfil de Twitter una vez más su apoyo al partido: «He vivido sin libertad, he luchado contra la opresión y ya no quiero volver a ello, por eso, por los que vienen, para que no pasen por lo que yo pasé: ¡Vota democracia! Yo doy la cara, dala tú en las urnas, vota PSOE».