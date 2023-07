Pedro Sánchez cierra su tour con Silvia Intxaurrondo en TVE y planta a Susanna Griso

Hace unos días, Susanna Griso le contaba a su compañero Carlos Alsina que se marcharía de vacaciones esta semana y no estaría ya para analizar los resultados del 23-J. En esa conversación, la presentadora relataba que se despediría con una entrevista con Pedro Sánchez. Pero un cambio de última hora ha motivado que el Presidente del Gobierno haya rechazado finalmente acudir al programa de Antena 3.

En este sentido, el Presidente del Gobierno ha cancelado finalmente la entrevista que tenía cerrada con ‘Espejo Público’ para este viernes alegando «problemas de agenda». No obstante, Pedro Sánchez si que acudirá a ‘La hora de La 1‘ con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en TVE tal y como ha confirmado El Televisero.

De este modo, Pedro Sánchez opta por cerrar su tour televisivo antes de las elecciones del próximo domingo en TVE y con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala después de la polémica que se ha generado esta semana con la presentadora de ‘La Hora de La 1’ por rebatir las mentiras de Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, cabe señalar que la entrevista de Pedro Sánchez en TVE no será la última pues si que acudirá por la tarde a Onda Cero para ser entrevistado por Julia Otero en ‘Julia en la Onda’ donde tendrá seguramente que responder al motivo por el que ha decidido dejar tirada a Susanna Griso.

Parece que Pedro Sánchez y su equipo han decidido prevalecer la entrevista de ‘La Hora de La 1′, que se ha encargado de entrevistar a todos los candidatos en estos últimos días’ por encima de la de ‘Espejo Público. En este sentido, cabe señalar que las entrevistas políticas en ambos espacios se suelen hacer a primera hora entre las 9 y las 10 de la mañana.

Con ‘La Hora de La 1’, Pedro Sánchez concluirá una campaña en la que ha dado un giro de 180 grados en su estrategia después de llevar años haciendo únicamente entrevistas en ‘Informativos Telecinco’, ‘Al rojo vivo’, la Cadena SER y el ‘Telediario’ de TVE. Así, el presidente del Gobierno termina su tour tras pasar por ‘El Hormiguero’, ‘El programa de Ana Rosa’, ‘El Intermedio’, ‘Lo de Évole’, ‘Más de Uno’ en Onda Cero con Carlos Alsina y en ‘La pija y la quinqui’, entre otros.

El recado de Susanna Griso a Pedro Sánchez tras su plantón

Como era de esperar, tras enterarse de la noticia en pleno directo, Susanna Griso no se quedaba callada y lanzaba un recado a Pedro Sánchez por cancelar su entrevista y dejarla plantada. «Les iba a decir que mañana por la mañana podrían disfrutar de la entrevista a Pedro Sánchez, pero… pues no. No va a poder ser. Tiene problemas de agenda, agenda le llaman», soltaba la presentadora.

Justo en ese momento, ‘Espejo Público’ emitía un audio de Pedro Sánchez diciendo «ahí me equivoqué». Algo que provocaba la risa de todos los presentes en plató. «Se equivocó sobre todo porque nos cerró la entrevista con mucha antelación y podía haber controlado antes la agenda», sentenciaba Griso.