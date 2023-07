Susanna Griso sorprende al comunicar su despedida de ‘Espejo Público’: «Me parece mal»

Pedro Sánchez provocó un auténtico terremoto en los medios de comunicación tras adelantar las elecciones a este domingo 23 de julio. De hecho, la reacción de Ángels Barceló representaba a todos al ver que se iba a quedar sin vacaciones. Eso es lo que ha sucedido con muchos presentadores, que han pospuesto su descanso estival hasta pasadas las elecciones. Es el caso de Susanna Griso.

De hecho, a diferencia de lo que ha hecho Ana Rosa Quintana, que se ha tomado unos días de respiro antes de volver para la recta final de la campaña electoral y para cubrir los resultados del 23-J; Susanna Griso se ha mantenido al frente de ‘Espejo Público’ durante todo el mes de julio.

No obstante, Susanna Griso ya está contando las horas para despedirse de la audiencia de Antena 3 y marcharse de vacaciones. Así lo ha confesado ella misma este martes durante la conexión con Carlos Alsina, que como ya es habitual conectaba con su compañera desde ‘Más de Uno’ en Onda Cero para hacer su análisis de la actualidad.

La advertencia de Susanna Griso a Alsina: «Vamos a dejarlo ahí»

Susanna Griso se despide de Carlos Alsina en ‘Espejo Público’

Después de que Alsina hiciera un análisis de cómo va la campaña electoral y de las últimas encuestas; Susanna Griso sorprendía a su compañero al despedirse de él hasta septiembre. «Carlos, un placer como siempre. Yo ya me despido de ti porque yo ya la semana que viene…«, le decía la presentadora. «¿Cómo?», reaccionaba el locutor. «Si, la semana que viene ya te saludará Lorena García el lunes, que será la persona que a partir de las elecciones asume…», le explicaba Griso.

«Pero, perdona un momento, Susanna Griso, ¿qué estás diciendo? Osea primero Iván Redondo ya no está más ¿y yo tengo que volver el lunes porque Iván no está? ¿Y tú te vas de vacaciones al día siguiente de que España decida su futuro?», replicaba Alsina muy sorprendido. «Así es. No lo repitas porque me van a alargar una semana más, o sea, que vamos a dejarlo ahí«, le pedía entonces Susanna a su compañero temiendo que en Atresmedia le pidieran que continuara algún día más al frente del programa.

«Hombre sería lo suyo, alguien tendrá que analizar el post partido en las mañanas», le espetaba Carlos Alsina. «Mi pretensión es entrevistar al presidente del Gobierno y ahí despedirme«, terminaba de decir Susanna Griso anunciando que se marchará de ‘Espejo Público’ tras entrevistar a Pedro Sánchez. «A mí me parece mal, pero tú tienes libertad para hacer lo que quieras», soltaba Alsina antes de despedirse de su compañera y desearle buenas vacaciones.