‘¡Vaya vacaciones!’ expulsa definitivamente a Luna y Álex y causa un drama en el reality

‘¡Vaya Vacaciones!‘ ha emitido una nueva gala que ha tenido como eje central la expulsión de una nueva pareja tras la salida de Carmen y Rubén. Así como sucediese en entregas anteriores, el programa presentado por Luján Argüelles ha vivido una nueva ronda de nominaciones que han derivado en la expulsión definitiva. Dicha marcha se ha vivido después de dos juegos y de un reparto de puntos marcado por la tensión que han colocado a Álex y Luna en el disparadero.

Este proceso ha comenzado cuando el espacio ha propuesto un nuevo reto a los dos grupos de concursantes. Los dos equipos han tenido que hacer frente a una prueba de animación que ha sido evaluada por un especialista. Además, dicha prueba ha sacado el lado más sexy de los concursantes. Precisamente la figura del experto le ha concedido la victoria al equipo azul tras un picante baile. Por ello, una de las parejas que forman parte de ese equipo podría convertirse en pareja inmune.

Aguasantas y Luna, concursantes nominados

La elección de la pareja inmune se ha vivido a posteriori. Concretamente durante el transcurso de una decisiva prueba en la que Jorge y Cristina se han convertido en concursantes privilegiados. Una vez seleccionado el dúo de inmunes, Luján Argüelles ha reunido a todos los famosos para nominar. Cada uno de los concursantes disponía de un punto que se tornaba decisivo, puesto que en este reality el expulsado o expulsada se debate entre los más señalados por sus compañeros y no por el público.

En concreto, Luna y Aguasantas han sido las concursantes expuestas con el mayor número de votos por parte de sus compañeros: 4 puntos. Junto a ellas, sus respectivas parejas han tenido que sumarse para competir en la prueba que determinaría su expulsión o no.

Aguasantas y Luna son las nuevas señaladas de la Ceremonia de las Estrellas y, por lo tanto, arrastran a Juanjo y Alex a la cuerda floja. ¿A quién habríais señalado vosotros?



🥥 #VayaVacaciones4

🔵 https://t.co/rVZAg8Rc22 pic.twitter.com/mLYZoWw5m7 — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 27, 2023

La expulsión definitiva de ‘¡Vaya vacaciones!’

Una vez escogidas a las parejas de nominados, la organización del reality ha tomado la palabra para deliberar qué dúo debía ser el expulsado. Por ello, el programa les ha planteado un duro juego: ‘El muro’. Dicha dinámica pone a prueba la agilidad y rapidez de los diferentes equipos. Finalmente la pareja que no ha podido superar el reto y que ha sido expulsada ha sido la formada por Álex y Luna.

Una marcha, la de Álex, que ha dejado especialmente tocada a Cristina Porta. Cabe recordar que los dos han estado especialmente unidos durante el reality. Por ello, la todavía concursante no ha dudado en tener una despedida más cercana y especial con el hermano de Luna. «No soy capaz de decir nada porque les he cogido mucho cariño a los dos. Nos hemos peleado mucho. Me quedo con las cosas bonitas que hemos vivido y si tengo que sopesar todo y decirte si confío o no en él… sí», ha comentado para, acto seguido, fundirse en un tierno abrazo con el recién expulsado.