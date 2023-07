Una colaboradora de Telecinco cuenta lo que le dijo Asraf tras las cámaras de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2023‘ hace ya una semana que puso punto y final a la edición, pero a día de hoy siguen surgiendo muchas noticias respecto al programa como que Jonan Wiergo haya cargado contra sus compañeros y haya hablado de su verdadera relación con Asraf. Ahora es Naomi Asensi, de ‘La isla de las tentaciones’, quien ha contado lo que le dijo el novio de Isa Pantoja fuera de cámaras.

Naomi ha sido una de las mayores defensoras de Asraf Beno. La joven ha comentado el reality de Telecinco desde las redes sociales y en los platós ha dado la cara por el novio de Isa Pantoja. También ha alabado la defensa de la hija de Isabel Pantoja e incluso le ha pedido que sea ella su defensora si algún día entra en un reality de Telecinco.

Ahora, ha sido en un directo con Marina López, también de ‘La isla de las tentaciones’, cuando ha hablado de su relación con Asraf y de lo que le dijo nada más acabar ‘Supervivientes’. Era López quien sacaba el tema de conversación durante un directo en las redes sociales, pero Naomi Asensi tampoco se ha cortado a la hora de dar detalles.

La joven ha relatado que se encontró al superviviente tras la final del reality de Telecinco y que este se le acercó y con todo el cariño del mundo le dio un abrazo y las gracias por su defensa durante estos meses. «Yo le dije que sí le había estado apoyando a tope, ¡Asraf ganador!», ha contado la joven.

Además, ambas han querido dejar claro que su favorito era Asraf Beno pero que no tenían nada en contra de Adara Molinero. De hecho, Naomi Asensi incluso pidió el voto por Adara una vez Asraf estaba fuera del concurso: «Yo quería que ganara Asraf, pero tío si no se ha podido… que gane Adara! Bosco supergracioso sí, pero no se ha mojado ni un pelo en todo el concurso tío».