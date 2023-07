Jonan Wiergo sorprende (y mucho) ante este volantazo con Asraf que no gustará a Adara

Jonan Wiergo se ha sincerado con sus seguidores tras salir de ‘Supervivientes 2023‘ y lo ha hecho con revelaciones que han llamado mucho la atención y que han dado que hablar. Después de confesar que no se ve participando nuevamente en un reality por toda la toxicidad que ha descubierto a su vuelta a España, ha hablado de Asraf Beno y de su relación con él.

El influencer ha hecho una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram y una de las cuestiones que se le han planteado es cómo se lleva con el novio de Isa Pantoja ahora que todo ha acabado. Y lo cierto es que ha sorprendido a todos porque, sin titubeos, se ha mostrado tremendamente arrepentido con las actitudes hacia él en el último tramo del concurso.

«Desde el principio nos llevamos increíble. Me ha cuidado heavy y es de las pocas personas que tenía empatía dentro de esa plata. Estamos bien y sé que nos tenemos cariño», empieza respondiendo Jonan Wiergo para, acto seguido, entonar un ‘mea culpa’ y retractarse públicamente de haber cometido situaciones injustas con Asraf.

«La situación y el hambre me hicieron tener muy mala hostia y en parte siento que pagué muchas cosas que no tendría que haber pagado con él. Pero oye, de todo se aprende y espero que le vaya genial», ha admitido el joven. Además, para él, las únicas personas con las que le gustaría mantener contacto y hacer planes de futuro son «Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel». «Las demás thanks pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí», sentencia.

Por otro lado, Jonan Wiergo también contó que ha roto de raíz con varios compañeros de aventura. «Tengo bloqueados a casi todos los concursantes», ha revelado para gran impacto de todos. «No me quiero volver a ver en una así en mi puta vida», ha aseverado con la mayor de las contundencias. Al parecer, no le ha gustado nada lo que ha descubierto a su vuelta a la realidad. «Es muy heavy cómo iban a buscar Deluxes y a crear tramas televisivas», ha lamentado muy decepcionado.