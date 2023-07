Un concursante de ‘Allá tú’ dice que es gafe y lo que ocurre al final rompe los esquemas

Jesús Vázquez se ha puesto al frente de una nueva entrega de ‘¡Allá tú!’. El concurso dominical de Telecinco ha vuelto a poner en juego hasta medio millón de euros a los que podía aspirar uno de los 22 concursantes. En esta ocasión, el primer concursante que podría optar a ese premio ha sido Álex, un joven de 28 años procedente de Asturias que no ha dudado en compartir la mala suerte que le persigue desde hace años.

En concreto, el joven ha confesado: «Tengo muy mala suerte, malísima». Una intervención que ha desubicado al propio Jesús Vázquez: «¿Cómo que mala suerte? ¿Por qué dices que tienes mala suerte? Aquí en este programa no puedes decir eso y quedarse así». Ante ello, Álex ha comentado: «En el juego malísima suerte y en el dinero fatal, tengo muchos gastos». En la misma línea, apuntaba: «De mi grupo de amigos siempre soy el gafe, siempre pasan cosas».

Parece ser que Álex llevaba razón a tenor de sus primeras jugadas, puesto que en una de las primeras rondas ha descubierto la caja que contenía el mayor premio: los 250 mil euros. Así pues, la llamada del banquero no hacía más que darle argumentos al concursante para defender su supuesta mala suerte, ya que ha decidido triturar las primeras ofertas que partían de los 2.250 euros hasta los 7.000 euros.

Otro de los momentos en los que el concursante de ‘¡Allá tú!’ ha sacado a relucir su poca suerte ha sido cuando ha compartido: «El siete es mi número favorito, pero como tengo mala suerte… me gusta llevarme la contraria». Una reacción que ha generado la sorpresa en el presentador, quien exclamaba: «Eres gafe porque te lo mereces hijo. Como haya una buena en el siete y la abras, es que te ganas el título de gafe de España». Como respuesta, el joven asturiano ha asegurado: «Yo voy a ir al contrario de la mala suerte».

Aunque ha habido rondas en las que la suerte le ha acompañado en el azar a la hora de destapar cajas, el concursante de ‘¡Allá tú!’ ha tenido que hacer frente a grandes pérdidas de golpe. Más allá de los 250 mil euros, el asturiano ha perdido también la oportunidad de hacerse con los 125 mil euros y los 50 mil euros, que efectivamente se encontraban en la caja 7. Unas jugadas que corroboraban el gafe que el participante aseguraba tener.

Tal ha sido la mala suerte del joven que el conductor del programa no ha tenido reparo en trasladarle las palabras del banquero opinando sobre su concurso: «Serás muy buen locutor de radio, pero no tienes sintonía con las cajas. O se nota que eres DJ porque estás pinchando un montón esta noche». Al mismo tiempo, el banquero le ha propuesto cambiar de caja, aunque éste ha decidido descartar dicha proposición.

La decisión final de Álex en ‘¡Allá tú!’ no sale tan mal como se esperaba

Más adelante, Álex ha descartado jugar a la comunidad de la suerte, rechazando así los 30.000 euros que ofrecía. Una decisión acertada, puesto que todavía podía optar a los 25.000 euros que se escondían en una de las cajas. Finalmente, Álex ha decidido plantarse y aceptar los 5.000 euros que le ofrecía el banquero de ‘¡Allá tú!’ después de haber declinado una oferta de casi diez mil euros.

Una decisión finalmente atinada, la de coger los cinco mil euros, puesto que su caja contenía apenas 750 euros. «Bien jugado al final. Se lleva mucho más de lo que valía su caja, como ocho veces más», ha exclamado Jesús Vázquez antes de despedirle.

La audiencia se moja sobre el concurso de Álex

El comentario de Álex reconociendo que era gafe desde el inicio del programa no ha pasado inadvertido para los espectadores de ‘¡Allá tú!’. En redes muchos han tildado de error el hecho de que el joven lo haya repetido tantas veces, pues atraía esa mala suerte. «Que no diga mas que es gafe porque si no la caga», ha instado un espectador. Frente a ello, otro apuntaba con cierta sorna: «A veces mola ver que en el mundo hay gente igual que gafe que tú. La verdad es que el pavo se lo buscó».

